Над закрытой Украиной случайно пролетел чартер в Анталью. Пассажиры могли не знать

Первый гражданский самолет с начала конфликта на Украине пролетел в закрытом воздушном пространстве страны. Это был рейс из Осло в Анталью, сообщает норвежская NRK.



Как пишут журналисты 14 августа, лайнер Airbus A320–200 турецкой авиакомпании BBN Airlines выполнял чартерный рейс по маршруту Осло — Анталья для авиакомпании Freebird. На его пути в Венгрии оказалась буря, и он был вынужден зайти в закрытое небо Украины. Лайнер пролетел над юго-западными областями страны и затем продолжил путь в Румынии. На борту самолета могло быть до 180 пассажиров.