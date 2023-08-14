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    Над закрытой Украиной случайно пролетел чартер в Анталью. Пассажиры могли не знать

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    Первый гражданский самолет с начала конфликта на Украине пролетел в закрытом воздушном пространстве страны. Это был рейс из Осло в Анталью, сообщает норвежская NRK.

    Как пишут журналисты 14 августа, лайнер Airbus A320–200 турецкой авиакомпании BBN Airlines выполнял чартерный рейс по маршруту Осло — Анталья для авиакомпании Freebird. На его пути в Венгрии оказалась буря, и он был вынужден зайти в закрытое небо Украины. Лайнер пролетел над юго-западными областями страны и затем продолжил путь в Румынии. На борту самолета могло быть до 180 пассажиров.

    Авиакомпания подтвердила NRK, что инцидент действительно имел место, но повториться не должен.

    «Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных случаев, — сообщил представитель BBN Airlines в электронном письме.

    А Ларс Педер Хага, научный сотрудник Школы ВВС Швеции, назвал инцидент «досадным» и напомнил, что «бесполетная зона существует по веским причинам». Авиационные власти Украины закрыли воздушное пространство из-за высоких рисков безопасности еще 24 февраля 2022 года.

    Во Freebird Airlines сообщили что они начали внутреннее расследование инцидента.

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    Комментарии 14

    Гость14 Авг 2023 в 19:09
    Отчаянные пилоты.
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