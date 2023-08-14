Быть мальчиком снова выгоднее. Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





«Фонтанка» третий год мониторит цены на базовый комплект одежды для школьников в интернет-магазине федеральной сети детских магазинов, и если раньше всегда было дороже собирать в школу мальчиков, теперь на первое место по этому параметру вырвались девочки. Набор одежды для них с прошлого года подорожал вдвое, для мальчиков — на треть, но страшный рост цен умело маскируют под скидками.



Как известно, одежда — самая большая статья расходов в семейном бюджете на подготовку к школе. «Фонтанка» собрала минимальный комплект, который нужен среднестатистическому младшекласснику перед новым учебным годом: блузки и сарафаны для девочек, рубашки и брюки для мальчиков, теплая куртка, спортивный костюм, кроссовки и туфли. В магазине старались выбирать одежду по самым минимальным ценам, но такую, чтобы выглядела прилично и продержалась хотя бы год. В основном под эти критерии подпадала продукция дочернего бренда российского ретейлера. Даже при таких вводных цены оказались кусачими.

Без скидок комплект для девочки в этом году стоит 20 128 рублей. Это в 2,2 раза больше, чем год назад (9 161 рубль). Самым дорогим товаром в девичьей корзине стал сарафан. Сейчас на ценнике самого простенького красуются отпугивающие 3 000 рублей. Блузка тоже стала удовольствием не из дешевых — за одну просят 2 099 рублей, сюда же туфли — 1 699 рублей за пару. А вот куртка на осень-зиму стала стоить даже немного дешевле — 2 199 рубля.



Однако это все цены не окончательные. Родительский спрос и предложение ретейлера пересекаются совсем в другом месте, поэтому скидки на некоторые товары превышают 70%. Фактически, с учетом акции ко Дню знаний, родителям девочки придется заплатить за такой комплект одежды не 20 128, а 12 882 рубля. Это уже лучше, но все равно на 40% больше, чем было годом ранее.

Даже со скидками сарафан подорожал в 2,5 раза, с 699 до 1 751 рубля, блузка — в 3,4 раза, с 499 до 1 679 рублей. Колготки на их фоне выросли в цене еще по-божески: на 20%, с 290 до 349 рублей. При этом стали дешевле туфли — на 18%, с 1 099 до 899 рублей, и, внезапно, пуховик — почти в 5 раз, с 2 399 до 499 рублей.



Данные прошлого года:

Комплект для мальчика, который традиционно выходил дороже, чем для девочки, в этом году, наоборот, сильно ему уступает. Даже без скидок он обошелся бы в 14 819 рублей, что на треть больше, чем в прошлом году, но на четверть меньше «девчачьего» набора. С учетом акций «мальчиковый» комплект вообще стоит 8 869 рублей — дешевле на 21,5% и 31% соответственно. Так что семьи, которым нужно одевать и мальчиков, и девочек, смогут частично компенсировать «гендерные» издержки.



Если разбирать гардероб школьника по пунктам: теплая куртка для мальчиков подешевела на 16,7%, с 2 399 до 1 999 рублей, скидку на нее почему-то делать не захотели; пиджак без скидок вырос в цене на 42,9% (с 1 399 до 1 999 рублей), а со скидкой подешевел на 21,4% (до 1 099 рублей). Такая же ситуация с рубашками и брюками: первые в прошлом году продавались по 499 рублей за штуку, в этом — по 799 рублей, но магазин снижает цену до 399; брюки подорожали почти в два раза, но их продают по старым ценам — на уровне 799 рублей за пару.



Ремень, как и в прошлом году, стоит около 400 рублей. Остальные предметы одежды для мальчиков тоже остались на прежнем уровне, но фактически, со скидкой, их продают существенно дешевле. Например, самый обычный галстук сейчас продают за 49 рублей вместо 349, жилет — за 249 вместо 499 рублей, туфли — за 399 вместо 1 299 рублей.



Что касается гендерно-нейтральных компонентов школьного гардероба, то спортивный костюм как стоил, так и стоит 1 199 рублей, а кроссовки подорожали в 2,4 раза, с 699 до 1 699 рублей, но со скидкой их продают по прежней цене.



Данные 2021 года:

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

