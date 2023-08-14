Премьер-министр Латвии объявил об уходе в отставку

Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии, объявил о своей отставке 14 августа, сообщают латвийские СМИ. Он планирует представить документ об отставке правительства президенту страны 17 августа. По данным прессы, на его место может быть назначена Эвика Силиньш, в настоящее время министр благосостояния Латвии.
В своих соцсетях премьер Кариньш написал — фракция и правление парламента в курсе, что 17 августа заявление об отставке будет передано президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу. Также политик призвал партию «Нового единства» выдвинуть нового кандидата на пост главы кабмина, уточнив, что больше не будет баллотироваться на эту должность.
Как пишут латвийские СМИ, кресло премьера может занять министр благосостояния страны, член «Нового единства» Эвика Силиньш. Сама министр проигнорировала вопросы журналистов о возможности занять пост премьер-министра. Она отметила, что партия до сих пор не провела процедуру отбора кандидатов на эту должность. Заседание, на котором будет принято решение о следующем руководителе правительства, запланировано на 16 августа.
Кариньш родился в 1964 году в Уилмингтоне, американском штате Делавэр. В 1944 году, когда его родители были еще маленькими, они вместе с семьями покинули Латвию. Впервые он побывал на исторической родине в 1984 году, а с 1988 года стал бывать в Риге каждый год, где участвовал в манифестациях. В 1996 году он со своей женой решил навсегда остаться в Латвии. В 2002 году был впервые избран в парламент Латвии, являлся председателем фракции «Новое время». Занимал должность министра экономики, единственный от партии был избран в Европарламент, а с 2019 года возглавил кабинет министров.