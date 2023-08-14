Премьер-министр Латвии объявил об уходе в отставку

Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии, объявил о своей отставке 14 августа, сообщают латвийские СМИ. Он планирует представить документ об отставке правительства президенту страны 17 августа. По данным прессы, на его место может быть назначена Эвика Силиньш, в настоящее время министр благосостояния Латвии.

В своих соцсетях премьер Кариньш написал — фракция и правление парламента в курсе, что 17 августа заявление об отставке будет передано президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу. Также политик призвал партию «Нового единства» выдвинуть нового кандидата на пост главы кабмина, уточнив, что больше не будет баллотироваться на эту должность.