Ученые выступят против мифов в археологии, а также раскритикуют популярные фильмы

В течение двух дней, 19 и 20 августа, с утра до вечера будем слушать лекции очередного просветительского форума «Ученые против мифов». В этот раз сконцентрируются на раскопках. В частности, объяснят, почему археологи не в восторге от Индианы Джонса. Смотреть-слушать можно платно, можно бесплатно. 16+



Фото: Википедия Поделиться Поделиться





Когда Сахара была не пустыней, а Гренландия полностью соответствовала своему названию («Зеленая земля»)? Когда Европа была обледеневшей? И вообще, что мы сейчас знаем о климате прошлого? Почему астероид — далеко не единственный и не самый главный способ устроить на планете великое вымирание? Среди лекторов больше всего будет палеонтологов и археологов. Впрочем, форум, как всегда, уделит внимание и другим темам, поэтому приглашены токсиколог, специалист по морским катастрофам, психиатр. А мы узнаем, насколько достоверно в фильмах травят ядами персонажей, помогла ли шизофрения Джону Форбсу Нэшу-младшему стать нобелевским лауреатом (см. фильм «Игры разума»), насколько технически точен был Джеймс Кэмерон в изображении гибели «Титаника» и как античная государственная пропаганда сочинила «300 спартанцев», Assassin’s Creed, «Клеопатру» и другие блокбастеры.



Как принято на форуме, у каждого спикера будет «вредный оппонент», так что зрители будут иметь удовольствие наблюдать, к примеру, спор по поводу подделок гробницы Тутанхамона, «трансформеров» и того же Индианы Джонса.



В этом году впервые пройдет состязание «Ученые против фильмов»: представители разных наук придирчиво разберут по косточкам фрагменты всеми любимых фильмов и порассуждают, можно ли было сделать их хоть немного ближе к науке.

Подробности на сайте «Ученые против мифов». Начало лекций в 10:00.



Александра Шеромова

