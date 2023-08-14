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    Наука

    Ученые выступят против мифов в археологии, а также раскритикуют популярные фильмы

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    В течение двух дней, 19 и 20 августа, с утра до вечера будем слушать лекции очередного просветительского форума «Ученые против мифов». В этот раз сконцентрируются на раскопках. В частности, объяснят, почему археологи не в восторге от Индианы Джонса. Смотреть-слушать можно платно, можно бесплатно. 16+

    Фото: Википедия
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    Когда Сахара была не пустыней, а Гренландия полностью соответствовала своему названию («Зеленая земля»)? Когда Европа была обледеневшей? И вообще, что мы сейчас знаем о климате прошлого? Почему астероид — далеко не единственный и не самый главный способ устроить на планете великое вымирание? Среди лекторов больше всего будет палеонтологов и археологов. Впрочем, форум, как всегда, уделит внимание и другим темам, поэтому приглашены токсиколог, специалист по морским катастрофам, психиатр. А мы узнаем, насколько достоверно в фильмах травят ядами персонажей, помогла ли шизофрения Джону Форбсу Нэшу-младшему стать нобелевским лауреатом (см. фильм «Игры разума»), насколько технически точен был Джеймс Кэмерон в изображении гибели «Титаника» и как античная государственная пропаганда сочинила «300 спартанцев», Assassin’s Creed, «Клеопатру» и другие блокбастеры.

    Как принято на форуме, у каждого спикера будет «вредный оппонент», так что зрители будут иметь удовольствие наблюдать, к примеру, спор по поводу подделок гробницы Тутанхамона, «трансформеров» и того же Индианы Джонса.

    В этом году впервые пройдет состязание «Ученые против фильмов»: представители разных наук придирчиво разберут по косточкам фрагменты всеми любимых фильмов и порассуждают, можно ли было сделать их хоть немного ближе к науке.

    Подробности на сайте «Ученые против мифов». Начало лекций в 10:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Википедия

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