Крым предлагает ужесточить ответственность за публикации о военных объектах и вражеских атаках

Власти Крыма предлагают ужесточить ответственность за распространение информации о работе военных и оборонных систем и о результатах украинских атак. О намерении выйти с соответствующим законопроектом на федеральный уровень заявил 14 августа глава республики Сергей Аксенов в своём телеграм-канале.
«Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом», — написал Аксенов.
По его мнению, граждане, совершающие такие действия, выступают «вольными или невольными пособниками врага» независимо от мотивов.
«Еще раз призываю всех проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят нашим Вооруженным силам и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов на российских территориях, в информационной войне», — отметил глава Крыма.