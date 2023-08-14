Крым предлагает ужесточить ответственность за публикации о военных объектах и вражеских атаках

Власти Крыма предлагают ужесточить ответственность за распространение информации о работе военных и оборонных систем и о результатах украинских атак. О намерении выйти с соответствующим законопроектом на федеральный уровень заявил 14 августа глава республики Сергей Аксенов в своём телеграм-канале.



«Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом», — написал Аксенов.

