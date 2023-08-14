20 тысяч рублей за два листка А4. Сколько стоит отправить письмо из Петербурга за границу

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С тех пор, как курьерские службы «недружественных» стран покинули Россию, обмен корреспонденцией с «заграницей» по цене сопоставим с билетом на самолет в страну адресата. «Фонтанка» выяснила, сколько стоит отправить международное письмо в США, Израиль, Бельгию, Китай и Таиланд и прослезилась. Дешевые варианты тоже есть, и предоставляют их российские компании. Но только в этом случае вам придется сыграть в рулетку — рассчитать дату доставки адресату невозможно.



Международные компании Курьерских служб экспресс-доставки, работающих с Россией, после начала СВО осталось не так много, но они есть. В марте 2023 года приостановила деятельность американская UPS, нидерландский FedEx Express объединился с TNT, но толку от этого россиянам никакого: услуги по международной и внутренней перевозке в/из/внутри России они тоже временно приостановили.

DHL

Международная компания DHL, де-факто национальный почтовый оператор Германии, никуда из России не делась, однако с началом СВО свою работу в РФ перекроила. С 1 сентября 2022 года экспресс-доставки грузов и документов по России служба не осуществляет, а вот отправить посылку за границу по-прежнему можно.



Минимальный вес груза должен составлять 300 граммов, и если у вас всего два листочка документов и конверт общей массой 45 граммов, оплату рассчитают все равно как за 0,3 кило.

Отправить документы в Сан-Франциско с вызовом курьера обойдется в 14,2 тысячи рублей — и в 10 тысяч, если приглашать его онлайн. В компании обещают, что срок доставки уложится в 7 дней, но это неточно, никаких гарантий и компенсаций за просрочку нет. Есть приятная новость: раз в месяц новым клиентам предоставляется скидка в 40%. Кроме того, можно отказаться от платной услуги уведомления о доставке и самостоятельно отслеживать движение посылки на сайте, и тогда посылка улетит в Сан-Франциско за 8,3 тысячи рублей.



Отправить посылку из партнерского пункта DHL, чаще всего это «Копирка», обойдется дешевле — 8 тысяч рублей. Однако в этом случае, предупредили в компании, задержки со сроками совершенно точно будут: в ожидании курьера документы могут пролежать в офисе несколько дней.



В Брюссель документы доставят в течение 5 рабочих дней за 10 тысяч, если звать курьера онлайн, и за 12 тысяч, если приглашаете его по телефону. Партнерский пункт довезет за 7,5 тысячи.

Отправить документы в Тель-Авив и Пекин обойдется в 17 тысяч с курьером, если вызвать его по телефону, и 13,6 тысячи, если заказать его онлайн. Срок доставки — 6 рабочих дней. В партнерском пункте возьмутся переслать конверт за 10,2 тысячи рублей.



Дороже всего пересылка в Таиланд: 21,5 тысячи рублей с курьером, вызванным по телефону, и 17,3 — приглашенным онлайн, за 13 тысяч отправят в партнерском пункте. 20 тысяч рублей — это ровно половина стоимости билета на самолет из Петербурга до Пхукета в августе. Планируемый срок доставки корреспонденции — 8 рабочих дней.

TSM

Агрегатор предложений курьерских и логистических компаний по доставке писем, посылок и грузов Time Saving Machine (TSM) обещает доставку в 240 стран мира. Компания через казахстанских партнеров сотрудничает с международными службами экспресс-доставки TNT, FedEx и UPS.



Минимальная тарификация в TSM начинается от 500 граммов.

Отправка в Тель-Авив и Бангкок стартует от 17,7 тысячи рублей, письмо долетит до адресата, обещают в компании, за 9–10 дней. Если нужно быстрее, за 6–7 дней, услуга выйдет дороже на 2 тысячи рублей. Отправка письма в Пекин стоит от 15,2 тысячи рублей, это полцены от билета на самолет, в Сан-Франциско — от 12,8. Дешевле всего переписываться с Бельгией — минимальный тариф на отправку в страну от 12 тысяч рублей. Перелет до Брюсселя в августе обойдется в 48 тысяч рублей.



Geopost (ранее DPDgroup)

В мае 2022 года французская компания Geopost, которая владеет сервисом доставки DPD, сообщила, что готовится передать российский бизнес местному партнеру. Состоялась сделка или нет, компания не сообщала, но сегодня она работает в обычном режиме — отправить документы за границу, если они не удостоверяют личность, можно.

Минимальный тариф рассчитывается от массы в 100 граммов, с письмом придется прийти в центральный терминал на проспекте Обуховской Обороны, 95, и заранее скачать на сайте заявку, где указать полные адреса отправителя и получателя.

Конверт из Петербурга доставят в Израиль за 6 рабочих дней, не считая день приема и не учитывая таможенное оформление, доставка до адреса обойдется от 16,5 тысячи рублей. Пересылка в Таиланд составит 14 рабочих дней и будет стоить столько же. Конверт доставят в США за 5 рабочих дней и 14,9 тысячи рублей, в Бельгию — тоже за 5 дней, но дешевле — за пересылку возьмут 12 тысяч рублей. Дешевле всего обойдется депеша в Китай — от 4,8 тысячи рублей, на доставку закладывают 11 рабочих дней.



PONY EXPRESS

У логистического оператора PONY EXPRESS минимальный расчетный вес — 0,5 килограмма. Для пересылки документов есть два тарифа: простой подешевле и суперэкспресс подороже. В первом случае отправить конверт по минимальному тарифу в Тель-Авив обойдется от 4,7 тысячи рублей, в Сан-Франциско и Брюссель — от 4,3 тысячи, в Пекин и Бангкок — от 4,5 тысячи. Выбирая подороже, за пересылку в Израиль и Китай придется отдать от 14,9 тысячи, в Бельгию — от 12,5 тысячи, США — от 13,2 и Таиланд — от 21,6 тысячи рублей. Принципиальное различие в том, что при простой пересылке срок доставки не регламентирован, так как все грузы проходят таможню в порядке очереди, а при экспресс компания обещает уложиться в 5–6 дней, но и то, только при наличии предварительного согласования с международным перевозчиком. Два важных момента — нельзя отправлять документы, удостоверяющие личность, и нельзя заталкивать в конверт что-либо, помимо заявленного в описи. Мало того, что конверты с «сюрпризами» таможня не пропустит, так еще и оштрафует отправителя.



Заказ можно оформить на сайте либо привезти в офис на проспекте Обуховской Обороны, 295.

Российские компании Работают по международным направлениям и несколько российских служб доставки, и зачастую ценник у них значительно лояльнее.

Boxberry

Так уж повелось, что Boxberry воспринимают как компанию, работающую с онлайн-ретейлерами, хотя документы частных граждан, если это не паспорт, не военный билет и не водительские права, они тоже отправляют. Более того, на небольшие посылки действуют спецтарифы.

Отправить документы в Израиль обойдется в 1,4 тысячи рублей, ждать придется 15–28 дней. В такую же стоимость обойдется отправка конверта с документами в США и Таиланд, но если в Америку конверт обещают доставить за 10–18 дней, то адресату в стране баунти придется ждать доставки 13–25 дней. Отправление доберется до Китая за 1,8 тысячи рублей и 13–28 дней. До Бельгии пересылка обойдется чуть дешевле и быстрее — за 1,7 тысячи и 9–18 дней, но придется отдельно заплатить пошлину, которая зависит от оценочной стоимости отправления, стоимости доставки и гарантии возмещения. При оценке отправления в 1 тысячу рублей пошлина составит 576 рублей.



А вот с оформлением пересылаемого придется повозиться.

Прежде чем передать все курьеру или оператору в отделении, все экспортные отправления нужно самостоятельно оформить в личном кабинете на сайте компании. Первым делом в настройках профиля следует указать паспортные данные отправителя и приложить фото или скан документа в хорошем качестве. Далее на каждую из посылок заполнить последовательно три страницы. На первой — основные данные о ней: откуда, куда, вес. Тут же подгрузится карта отделений в Петербурге, которые принимают международные отправления. На второй — все данные получателя, причем только на английском языке, его локальный номер телефона, чтобы мог дозвониться курьер, и адрес электронной почты. Получателем может выступать лишь физическое лицо, отправить депешу организации не получится. На третьей странице нужно описать каждый пересылаемый документ, количество, оценочную стоимость, приложить фото. Для каждого вложения — отдельная строка. Когда все будет исполнено, каждую посылку можно будет оплатить онлайн обычной рублевой картой. И только тогда, когда каждому отправлению будет присвоен номер, можно брать паспорт и идти с пересылаемым в отделение.



СДЭК

Минимальный тариф для пересылки отправлений компанией СДЭК начинается от габаритов 42x36x5 см и веса до 2 кг.

Стоимость пересылки в Тель-Авив, Пекин и Бангкок составит от 6,8 тысячи рублей, в Сан-Франциско — от 5,4 тысячи, в Брюссель — от 4,8. Во всех случаях компания обещает управиться с доставкой за 20 дней.

«Почта России»

Отправить «Почтой России» международную заказную бандероль весом до 0,1 килограмма в любую из выбранных нами стран обойдется в 552 рубля. Вот только контрольные сроки не регламентированы по международным отправлениям, и рассчитать окончательную дату доставки конверта адресату невозможно. Есть только ориентировочный срок — 30 дней с тех пор, как конверт получит статус экспортного и его отдадут перевозчику.

Отправить бандероль можно в любом отделении связи города. От отправителя потребуют подробный адрес получателя, если его нет, можно отправить конверт до востребования.



Стран, с которыми у «Почты России» пока нет логистических решений, не так много, в основном это государства Африки, Латинской и Южной Америки, Океании, а также Южная Корея и Финляндия. Актуальный список на 27 июня можно посмотреть тут. https://www.pochta.ru/support/no-mail-exchange

«Почтовая система заблокирована»

Реальные сроки доставки зачастую далеки от объявленных, и риск потерять корреспонденцию никуда не делся. Светлана отправила письмо в Великобританию 6 июня этого года.

«По трековой системе посылка якобы с 12 июня в Турции, розыск не дал результата», — рассказала она и посоветовала отправлять письма с реальной объявленной ценностью, требовать копию таможенной декларации и сохранять чеки — только в этом случае отправитель имеет право требовать возмещения ущерба стоимости отправления.

Еще сложнее обстоят дела с посылками, и, судя по рассказам живущих за границей россиян, отправить гостинцы из РФ за «кордон» — это все равно, что сыграть в рулетку.



«"Почтой России" отправляла в Германию посылку: чай, сладости, книжки, игрушки. Вернули с наклейкой, где в графе "non admis" (не допускается. — Прим. ред.) стоял жирный красный крест», — поделилась Анастасия.



«К нам посылки из РФ 60 дней идут, одни доходят, другие обратно отправляют», — рассказала Алина, которая живет во Франкфурте. Причем, как объясняют получатели, ничего запрещенного в посылках нет, в основном книги, игрушки, шоколад.

Чаще всего посылки разворачивают обратно на немецкой таможне, говорят получатели. Труда объяснять причины возврата таможенники на себя не берут, а жалобы россиян остаются без ответа.

И если вам кажется, что отправлять письма из России за рубеж — это дорого, муторно и рискованно, то это вам только кажется. К примеру, из США отправить в Россию официальной почтой USPS нельзя ничего — ни письмо, ни посылку.



«Работник отделения специально мне развернул свой экран — там система почтовая заблокирована на отправки в РФ», — рассказала «Фонтанке» петербурженка Марина.

Татьяна отправляла из Италии в Москву одновременно две посылки, но до получателя дошла только одна. «Посылка из Италии в Москву с 19.06 находилась в статусе "экспорт"». По второй никакой информации нет», — поделилась она.

Переселившиеся за океан россияне пользуются услугами CDEK Florida либо передают отправления с оказией.

«Есть специальные чаты "попутчиков", так возят всё подряд, включая домашних животных и лекарства», — поделилась Марина.



Такая же ситуация сложилась на Южном Кипре — отправить посылку в РФ оттуда нельзя. Зато получить можно. «Мне так сестра отправляла пару посылок, около 2–3 недель шло», — поделилась другая читательница «Фонтанки», Мария. Причем с Северного Кипра, говорит Мария, посылки в РФ уходят, но идут тоже долго, от 3 недель.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

