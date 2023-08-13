Куда отправиться с палаткой? 5 советских маршрутов, которые можно повторить сегодня

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Турпоходы в Советском Союзе представляли собой не просто один из видов отдыха на природе. Немало советских книг, песен и фильмов посвящали походам и их участникам, а прокладывали тропы на высшем уровне. И если вы сегодня ищете, куда отправиться с палаткой, советуем поинтересоваться одним из всесоюзных туристских маршрутов. О них и советах для походников рассказывают наши коллеги из «Вокруг света» и «Доктора Питера».

Маршруты: для кого их придумывали и как? В СССР был не только самостоятельный туризм. Существовал и плановый — когда походы организовывались государством. В этом случае власти продумывали основные бытовые вопросы, а туристы получали готовый продукт. Разработка таких маршрутов началась еще в 1930-е.



Развитие и пропаганда походов преследовала несколько целей. Во-первых, туризм представлял собой военно-прикладной спорт, полезный для государства. Во-вторых, участники походов могли разведать местность, что было полезно геологам и картографам. В-третьих, походы были простым способом оздоровить население и показать людям природные и культурные достопримечательности. Наконец, оборудование маршрутов для походников обходилось куда дешевле, чем строительство комфортных санаториев.



Путь на каждом маршруте прокладывали тщательно — для этого посылали целые экспедиции с участием в том числе зарубежных специалистов. А идею отдыха в походах вовсю пропагандировали. Вы видели плакаты: «Туризм — лучший отдых», «В отпуск — в поход», «Проводите свой отпуск в путешествиях!». Кто такие «почетные туристы СССР»? Расцвет планового советского туризма пришелся на 1970-е — тогда количество туристов-походников ежегодно исчислялось десятками миллионов человек. Всесоюзных маршрутов к этому времени насчитывалось уже свыше 350, а маршрутов местного значения — около 6 тысяч.



Большинство были пешими, но были еще лыжные, велосипедные, смешанные. Можно было поучаствовать в многодневных сплавах по рекам или преодолеть часть пути автобусом. Все программы походов были продолжительными и рассчитывались в среднем на 21 день.

Всесоюзные и региональные маршруты были пронумерованы и публиковались в специальных сборниках и брошюрах. В походы по ним чаще всего отправлялись централизованно — путевки распространялись через профсоюзы, иногда ими просто премировали передовиков производства. Купить путевку можно было и через сеть экскурсионных бюро.



Лучшие походники могли получить значок «Турист СССР». Для этого нужно было обладать навыками выживания в диких условиях: уметь разбить лагерь, развести костер, соорудить навес, приготовить на огне еду и прочее.

Как готовились к походу? Подготовка к походу была серьезной. Люди тренировались, мастерили снаряжение, искали информацию и продумывали план каждого дня, а когда возвращались — разбирали фотографии, писали отчеты.

Те, кто купил путевку, могли взять снаряжение напрокат, а вот самостоятельным туристам иногда приходилось шить спальные мешки и палатки из подручных материалов. Туристов-одиночек было мало, зато турклубы и секции действовали при университетах, заводах, колхозах и вообще любых крупных предприятиях. У каждого клуба было свое небольшое помещение, где хранилось прокатное снаряжение: рюкзаки, котелки, палатки, спальники и даже все необходимое для покорения горных вершин.



Когда за плечами висит тяжелый рюкзак, каждые 100 граммов веса имеют значение, поэтому походники заранее готовили в поход сублиматы: например, сушили овощи. Популярным был так называемый пеммикан: мясной фарш долго сушили на сковороде без масла, потом заливали растопленным жиром, солили и расфасовывали по пакетам. В походе такой мясной брикет отправляли в кашу или суп. В некоторых походах удавалось полакомиться свежей рыбой, грибами или ягодами.

Современных спутниковых навигаторов тогда, конечно, не было. Зато в распоряжении туристов были компас и голова на плечах. Нормальные топографические карты были большой редкостью из-за всеобщей секретности, но их все же доставали через знакомых, фотографировали, перерисовывали при помощи кальки.

Какие советские маршруты можно повторить сегодня? По одним советским маршрутам сейчас водят коммерческие походы, в другие можно смело отправляться самостоятельно. № 17 — «По Карельскому перешейку»

Фото: Павел Каравашкин / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Репино — Ильичево — Суонтакский спуск — Лосево — река Вирта-Вуокса — озеро Тархон-Ярви — река Вуокса — озеро Вуокса — Приозерск

Этот маршрут целиком проходит по территории Ленинградской области. Красивее всего здесь летом, в период белых ночей, и золотой осенью. Можно любоваться безмятежным Финским заливом, скалами разной высоты, бурлящими речными порогами, лесными озерами. В Приозерске стоит посетить старинную крепость «Корела», а в Репино — усадьбу «Пенаты» художника Ильи Репина.

№30 — «Через горы к морю»

Фото: Павел Каравашкин / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





По Западному Кавказу от Хаджоха через Гузерипль и Белореченский перевал в Дагомыс

Этот маршрут был одним из самых популярных в СССР — можно было увидеть и горы, и море в одном походе. Сегодня по нему водят коммерческие походы, но сюда можно отправиться и самостоятельно — теперь для прохождения нужна неделя вместо 14 дней. №43 — Военно-сухумская дорога

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Теберда — Домбай — Северный приют — Клухорский перевал — Южный приют — Сухуми

В советские годы этот маршрут был рассчитан на 20 дней и входил в тройку самых популярных. Он подходил даже новичкам. Сегодня большинство турбаз на маршруте заброшены, и оценить все его красоты уже невозможно, мешает этому и пограничный режим. Но достопримечательности, которые находятся на территории России, доступны и посещаемы. Можно съездить, например, на озеро Туманлы-Кель.

№55 — по Южному Уралу

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





От турбазы «Ильменская» до Челябинска через Миасс, Алтын-Таш, озера Аушкуль и Зюраткуль, город Златоуст, Дальний Таганай и поселок Тургояк с одноименным озером



Этот 21-дневный маршрут относился ко 2-й категории сложности. Участникам похода предстояло пройти пешком 187 километров. Сегодня по этому пути ходят в сокращенном виде, но он все еще популярен: даже вошел в топ туристических троп России под названием «Прогулки для экстремалов». На маршруте встречаются горы и озера, дикие животные и редкая растительность. №77 — по Горному Алтаю

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Бийск — Эдиган (на транспорте), Эдиган — Балыкча (пешая часть), Балыкча — озеро Куреево (на шлюпках), озеро Куреево — Бийск (по Бие на теплоходе)



Этот маршрут был самым сложным плановым в СССР: его длина составляла почти 800 километров. Пешеходная часть этого маршрута стартует от села Эдиган и заканчивается у южного берега Телецкого озера — по ней и сегодня регулярно ходят туристы. Что взять в поход? Если вы собрались в поход, который продлится больше трех дней, вы никак не сможете взять с собой необходимое количество воды — такой груз будет трудно унести. Дело в том, что из-за высоких физических нагрузок человеку в походе понадобится не меньше двух литров в день. То есть для недельного путешествия придется прихватить 14 литров, и это только на одного человека. Поэтому заранее придумайте, где вы будете пополнять запасы. Если вы увидели реку с мутной водой, можно набрать ее в емкость и подождать час-два — после этого воду можно пить. Но если река проходит сотни километров и в ней плавают остатки жизнедеятельности человека, то без специальных химических средств не обойтись. И помните, что морскую воду пить нельзя ни при каких обстоятельствах.

Заранее спланируйте основные приемы пищи и решите, что вы будете есть. При составлении меню делайте упор на продукты, богатые белками и углеводами. С собой у вас обязательно должна быть аптечка со средствами первой помощи: то, чем можно обработать раны и порезы, избавиться от отравления, растяжений, головной боли, а также антисептические препараты.

Не забывайте про современные средства навигации: смартфон или GPS-навигатор. Пригодится и карта, компас. А еще вам обязательно стоит взять с собой фонарик и мультиинструмент. Говоря проще, швейцарский нож.