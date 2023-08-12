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    Кулеба заявил, что Украину ждет «тяжелая осень» из-за усиливающихся призывов к переговорам

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    «Тяжелая осень» ждет Украину, потому что мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает в субботу, 12 августа, ТАСС.

    «Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. <...> Будет тяжелая осень, усиливаются голоса в разных странах мира о том, что [сохраняются] проблемы, что нужны переговоры», — сказал он.

    По словам главы украинского МИД, голоса о переговорах звучат не от чиновников и становятся громче. «Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали», — сказал он.

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