Кулеба заявил, что Украину ждет «тяжелая осень» из-за усиливающихся призывов к переговорам

«Тяжелая осень» ждет Украину, потому что мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает в субботу, 12 августа, ТАСС.

«Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. <...> Будет тяжелая осень, усиливаются голоса в разных странах мира о том, что [сохраняются] проблемы, что нужны переговоры», — сказал он.



По словам главы украинского МИД, голоса о переговорах звучат не от чиновников и становятся громче. «Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали», — сказал он.