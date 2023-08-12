В Красном Селе «Опель» отправил в больницу школьницу, переходившую дорогу по диагонали

Попытка перейти дорогу по диагонали в Красном Селе закончилась переломом ноги для 15-летней жительницы Кировского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 августа.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, девятиклассница вышла на дорогу вне зоны пешеходного перехода у дома 2 на улице Восстановления накануне в седьмом часу вечера.

В это время с улицы Красных Командиров повернул 35-летний водитель автомобиля «Опель Астра». Объехать пешехода ему не удалось.

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По информации «Фонтанки», у неё перелом ноги.