В Кронштадте поклонник скорости на маминой «Ладе» сбил 12-летнего велосипедиста

Пятиклассник попал в реанимацию, катаясь на велосипеде по Кронштадту. Он не разминулся с юным водителем, который не может похвастаться образцовой дорожной историей, стало известно «Фонтанке» 12 августа.



ДТП случилось на Кронштадтском шоссе, 34, накануне в четвертом часу дня. По предварительным данным, 12-летний велосипедист попал под колёса «Лады», ехавшей вдоль дома.

Мальчика увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами и ссадинами. Медики оценили его состояние как тяжёлое.

За рулём автомобиля сидел 19-летний местный житель. «Лада Гранта» числится за его матерью, сам он за этот год на нарушениях ПДД попадался 14 раз. Восемь из них — превышение скорости. В списке также тонировка и проезд на красный.