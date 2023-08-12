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    В новом учебнике истории пересмотрят понятие «империя»

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    В учебнике истории для учеников 5–9-х классов будет пересмотрено определение слова «империя». Об этом стало известно в субботу, 12 августа, из интервью «Известиям» автора пособия и историка Александра Чубарьяна.

    Автор учебника считает важной задачей показать, что Российская империя имела существенные различия с классическим образом колониализма, например, с Британской империей.

    «Один из очень существенных вопросов — новый подход к определению слова «империя», — сказал он.

    Историк считает, что при составлении учебников важно понимать индивидуальный взгляд на мировую историю у отдельного государства — это в первую очередь касается стран СНГ.

    «Здесь было общее пространство. Поэтому когда они [современные страны СНГ] входили в состав России, они включались объективно в это общее экономическое пространство. Они как бы с Россией становились единым целым», — сказал Чубарьян.

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