В Кабардино-Балкарии из-за камнепада пострадали альпинисты и туристы из Петербурга. Один из них погиб

Группа туристов из Петербурга попала под камнепад в Кабардино-Балкарии: пострадали 8 человек, один из них погиб. Об этом рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МЧС 12 августа.

Погибший — мужчина 1989 года рождения. В 10:20 вертолет со спасателями доставил троих пострадавших в Республиканскую клиническую больницу города Нальчик. Один из них получил открытую черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести.