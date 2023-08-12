В Кабардино-Балкарии из-за камнепада пострадали альпинисты и туристы из Петербурга. Один из них погиб

Группа туристов из Петербурга попала под камнепад в Кабардино-Балкарии: пострадали 8 человек, один из них погиб. Об этом рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МЧС 12 августа.
Погибший — мужчина 1989 года рождения. В 10:20 вертолет со спасателями доставил троих пострадавших в Республиканскую клиническую больницу города Нальчик. Один из них получил открытую черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести.
Официальный канал ГУ МЧС России по КБР.
В 10:35 самолет вылетел за оставшимися пострадавшими, рассказали «Фонтанке».
Ночью с вершины Дых-Тау обрушились горные массы изо льда и камней, которые пересекли ледник Мижирги и попали на место стандартных ночевок «Судейские ночевки», до этого считавшееся безопасным. Там остановились две группы: шесть альпинистов Федерации альпинизма Санкт-Петербурга и трое туристов, сообщил директор альпинистского лагеря «Безенги» Алий Анаев ТАСС.
«По предварительным данным, погиб один человек, еще пятеро получили травмы различной степени <...> Про туристов мы узнали только после ЧП, их данные нам дали по радиосвязи, они не были зарегистрированы у нас», — подчеркнул он.
В Федерации альпинизма на вопрос «Фонтанки» о происшествии ответили, что пока ничего не знают об обстоятельствах обрушения и количестве пострадавших.
Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по КБР, по факту происшествия с участием альпинистов в горах республики проводится проверка.