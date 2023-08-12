Не пикси: 4 варианта стрижек для тонких волос без объема, которые сделают их гуще

Как сделать тонкие, жидкие волосы гуще? Разбираемся вместе Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Так вышло, что природа не наделила вас густой пышной шевелюрой? Жаль. Злополучные три волосинки никак не хотят укладываться в прическу, налицо катастрофа и ноль желания выходить из дома. Хвост, пучок или коса — ваш предел, другой вариант — постричься «под мальчика». Разумеется, пикси можно отнести в категорию стильных причесок, но как быть, если она вам не идет? Наши новосибирские коллеги из NGS.RU задали этот вопрос эксперту Елене Новик и выяснили, какие стрижки подойдут обладательницам тонких волос.



Важно знать перед стрижкой Прежде чем отправиться в салон и сесть в парикмахерское кресло, предлагаем изучить несколько правил, которые помогут вам сделать правильный выбор и сохранить волосы на голове в приличном виде. Тонкие, негустые волосы стригут только прямыми ножницами — филировочные не подходят, как и бритва. Ровный плотный срез визуально добавит густоты. Присматривались к завивке, но боялись навредить волосам? Нет причин для беспокойства. Современные средства для долговременной завивки весьма щадящие. Выбирайте крупные палочки, чтобы получить объемный локон, который можно будет носить волной, а при желании — вытянуть.

Тонкие волосы могут быть разной длины, главное — хороший плотный срез и никаких филировок Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Ухаживайте за волосами. Не обязательно посещать салон и записываться на дорогостоящие процедуры, помочь волосам приобрести здоровый вид можно и дома. Елена Новик рекомендует раз в месяц делать скраб для кожи головы мягкими и кислотными средствами.

Если у вас волосы средней длины, присмотритесь к этим стрижкам Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





После скрабирования эксперт рекомендует вымыть голову шампунем для глубокой очистки: средство хорошо обезжиривает и придает волосам дополнительный объем. Используйте его один раз в месяц, а в остальное время — любой шампунь для объема и увлажнения.



— На концы волос наносите бальзам. Возьмите мелкую расческу и прочешите волосы — чешуйки закрываются, волос берет всё, что ему нужно, остальное смывается. Не рекомендую использовать маски для волос, так как в их составе много масел — они утяжеляют волосы и лишают их объема, — говорит эксперт.

Так выглядит актуальная долговременная завивка Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Как стричься Выбор стрижки зависит от внутреннего состояния. Если вы привыкли ходить с длинными волосами и не готовы с ними расставаться, то ваш вариант — стрижка на базе сессон, выполненная жесткими прямыми ножницами. Если форма лица позволяет, собирайте волосы в гладкий хвост или пучок, попробуйте завивку. При правильном уходе можно ходить и с распущенными волосами. Любительницам средней длины Елена Новик рекомендует присмотреться к разновидностям каре. Причем простого каре будет недостаточно — нужно градуированное, на удлинение.

— Стрижка «каскад» очень опасна: можно так состричь волосы, что клиент уйдет лысым, — предостерегает эксперт.

Варианты стрижек на короткие волосы Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Привыкли ходить с короткими волосами? Ваш вариант — стрижка на основе боба, когда затылок короткий, а от теменной части волосы идут на удлинение. Можно выстричь челку или сделать завивку — будет смотреться свежо и стильно.



— Универсальный вариант — равномерная стрижка. Ее часто используют женщины с тонкими волосами, чаще возрастные. Она короткая, но не совсем под ноль, 2–3 см по окружности головы. Смотрится очень стильно. Если вы себя приняли в таком варианте, то проблемы с укладкой отпадут сами собой, — говорит эксперт.