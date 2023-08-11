Пятничная «вечеринка» с припаркованными автомобилями перегородила часть улицы Ленсовета

Массовая авария произошла вечером 11 августа в Московском районе Петербурга. Судя по видео, досталось нескольким припаркованным машинам.
ДТП случилось возле дома 70 по улице Ленсовета, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах, снятых очевидцем, видно минимум пять попавших в аварию машин, большая часть из которых явно была припаркована у края проезжей части. Одну легковую от удара развернуло поперек дороги, и другим водителям пришлось объезжать по встречке.
О пострадавших не сообщается.