Техдиректора компании, на складе которой произошел взрыв в Сергиевом Посаде, арестовали на два месяца

Сергиево-Посадский суд Московской области избрал меру пресечения техническому директору компании «Пиро-Росс» Сергею Чанкаеву. Следствие просило арестовать его по делу о взрыве в Сергиевом Посаде.



По решению суда Чанкаева отправили под стражу на два месяца, передает MSK1.RU. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Свою вину в произошедшем Чанкаев не признал.

Согласно материалам дела, на взорвавшемся складе хранилось 53 ящика с порохом общим весом около 4 тонн, пишет ТАСС. Они были переданы компании с оборонного завода для утилизации. По версии следствия, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.