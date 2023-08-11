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    Техдиректора компании, на складе которой произошел взрыв в Сергиевом Посаде, арестовали на два месяца

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    Сергиево-Посадский суд Московской области избрал меру пресечения техническому директору компании «Пиро-Росс» Сергею Чанкаеву. Следствие просило арестовать его по делу о взрыве в Сергиевом Посаде.

    По решению суда Чанкаева отправили под стражу на два месяца, передает MSK1.RU. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Свою вину в произошедшем Чанкаев не признал.

    Согласно материалам дела, на взорвавшемся складе хранилось 53 ящика с порохом общим весом около 4 тонн, пишет ТАСС. Они были переданы компании с оборонного завода для утилизации. По версии следствия, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

    Напомним, утром 9 августа у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел сильный взрыв, при котором погибла женщина и пострадали 80 человек. Еще 8 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Позже на месте ЧП были найдены останки, впереди их ДНК-экспертиза. Следствие установило, что взрыв произошел на складе пиротехнической компании «Пиро-Росс». Было возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ.

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    Московская областьСергиев ПосадВзрыв в Сергиевом Посаде
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