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    Смертность в России в 2023 году сократилась почти на 13%

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    Естественная убыль населения в России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, за первое полугодие 2023 года снизилась по сравнению с 2022-м на 29%. Росстат подсчитал, сколько человек родилось в стране, и сколько — умерло с января по июнь включительно.

    За первое полугодие 2023 года в России родились 616 150 младенцев, а умерли 888 670 человек, сообщает 11 августа пресс-служба ведомства. Такие образом, естественная убыль населения составила 272 520 человек — на 29% меньше, чем годом ранее. Смертность же по сравнению с тем же периодом 2022 года снизилась на 12,8%, младенческая — даже на 13,1%. Рождаемость тоже упала, но на 3%. Также с января по июнь в РФ зарегистрировали 371 060 браков и 333 970 разводов.

    В июне 2023 года в стране родились 104 428 детей, а умерли 140 220 человек. Смертность с прошлого года снизилась на 0,4% (среди младенцев — на 17,7%), а вот рождаемость — на 6,7%. Если же сравнивать с маем 2023 года, то детей появилось на свет на 0,1% меньше, а смертность сократилась на 8,2%.

    Браз в июне зарегистрировала 105 701 пара. Это почти в 2,3 раза больше, чем было в мае. Развелись же 56 560 пар — на 7,64% меньше, чем месяцем ранее.

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    РосстатСмертностьРождаемость
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    Комментарии 8

    Slava_Rossii211 Авг 2023 в 19:46
    Лапша.
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