Смертность в России в 2023 году сократилась почти на 13%

Естественная убыль населения в России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, за первое полугодие 2023 года снизилась по сравнению с 2022-м на 29%. Росстат подсчитал, сколько человек родилось в стране, и сколько — умерло с января по июнь включительно.



За первое полугодие 2023 года в России родились 616 150 младенцев, а умерли 888 670 человек, сообщает 11 августа пресс-служба ведомства. Такие образом, естественная убыль населения составила 272 520 человек — на 29% меньше, чем годом ранее. Смертность же по сравнению с тем же периодом 2022 года снизилась на 12,8%, младенческая — даже на 13,1%. Рождаемость тоже упала, но на 3%. Также с января по июнь в РФ зарегистрировали 371 060 браков и 333 970 разводов.