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    Канадская Magna продала автокомпонентные заводы в России

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    Одна из крупнейших мировых производителей автокомплектующих компания Magna International продала свои активы в Петербурге. Новому собственнику, московской компании «Е-Мобиль», перешли 100 % доли во всех канадских «дочках» гиганта: питерские «Питерформ» и «Магна Санкт-Петербург», и «Магна Ситинг Рус» с «Магна Ситинг Нижний Новгород», зарегистрированные в Татарстане.

    Три из них производили пластмассовые и металлические автокомпоненты, отраслью ООО «МАГНА Санкт-Петербург», согласно данным СПАРК, была аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

    Magna International владеет 381 заводом и 88 конструкторскими бюро, выпускает детали для сборки автомобилей европейских, американских и японских брендов, а также для корейских и китайских. Основную долю продаж, по данным за 2022 год, составляли трансмиссии, основные элементы кузова, аккумуляторы, сиденья и автомобильное электрооборудование.

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