Канадская Magna продала автокомпонентные заводы в России

Одна из крупнейших мировых производителей автокомплектующих компания Magna International продала свои активы в Петербурге. Новому собственнику, московской компании «Е-Мобиль», перешли 100 % доли во всех канадских «дочках» гиганта: питерские «Питерформ» и «Магна Санкт-Петербург», и «Магна Ситинг Рус» с «Магна Ситинг Нижний Новгород», зарегистрированные в Татарстане.

Три из них производили пластмассовые и металлические автокомпоненты, отраслью ООО «МАГНА Санкт-Петербург», согласно данным СПАРК, была аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

