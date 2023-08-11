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    Боевые действия

    «Ъ»: двух российских офицеров будут судить за внезапное нападение Украины

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    Военная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении двух офицеров: Дмитрия Дмитракова и подполковника Анатолия Бондарева — их обвиняют в том, что они не смогли предотвратить обстрел воинской части со стороны ВСУ, сообщает газета «Коммерсантъ».

    Как пишет издание, это произошло 27 апреля 2022 года — в тот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возгорании на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. Позже глава региона подтвердил ликвидацию открытого горения. По версии следствия, действия Дмитракова привели к гибели семерых военнослужащих и ранению 43 человек. Также в ходе нападения было повреждено 30 единиц военной техники, уничтожены 15, общая стоимость которой оценивается в 89 млн рублей.

    В итоге военная прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 340 УК РФ — «Нарушение правил несения боевого дежурства по отражению нападения на РФ, повлекшее тяжкие последствия». Как пишет издание, дело по данной статье рассматривается впервые в судебной практике, обвиняемым грозят сроки по 10 лет.

    Дмитраков, отмечает «Коммерсант», был этапирован в Петербург, свою вину не признал, пытался обжаловать заключение под стражу, арест машины Toyota Corolla стоимостью 617,5 тыс. рублей, которая оформлена на его супругу, утверждает офицер.

    Адвокаты обвиняемых и представители военного следствия от комментариев воздержались.

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