«Ъ»: двух российских офицеров будут судить за внезапное нападение Украины

Военная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении двух офицеров: Дмитрия Дмитракова и подполковника Анатолия Бондарева — их обвиняют в том, что они не смогли предотвратить обстрел воинской части со стороны ВСУ, сообщает газета «Коммерсантъ».

Как пишет издание, это произошло 27 апреля 2022 года — в тот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возгорании на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. Позже глава региона подтвердил ликвидацию открытого горения. По версии следствия, действия Дмитракова привели к гибели семерых военнослужащих и ранению 43 человек. Также в ходе нападения было повреждено 30 единиц военной техники, уничтожены 15, общая стоимость которой оценивается в 89 млн рублей.

