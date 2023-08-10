На космодроме Восточный заправляют ракету, которая доставит к спутнику Земли станцию «Луна-25»

На космодроме Восточный госкомиссия одобрила заправку ракеты«Союз-2.1б», которая доставит на орбиту спутника Земли автоматическую станцию «Луна-25». Старт назначен на 2.10.57 мск 11 августа — именно так, с точностью до секунды сообщает время запуска Роскосмос.
По расчетам, перелет автоматической станции до Луны составит до пяти с половиной земных суток, уточняет ТАСС.
Цель проекта — отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.
Эта лунная миссия станет первой в современной истории России. Советская «Луна-24» была запущена в 1976 году, напоминает «Интерфакс».
Ученые надеются, что «Луна-25» поможет разобраться, какая из двух гипотез происхождения Луны ближе к истине. Согласно первой гипотезе, Луна появилась, когда Земля 5 миллиардов лет назад столкнулась с небесным телом размером с Марс. Огромный фрагмент земной поверхности откололся, и из него сформировалась Луна.
Вторя гипотеза — Земля и Луна сформировались в результате единого процесса.
Анализ льда на полюсе Луны позволит уточнить, как и когда на спутнике Земли появилась вода, и это может стать ответом на вопрос о рождении Луны, сообщили ТАСС в Московском планетарии.