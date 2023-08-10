На космодроме Восточный заправляют ракету, которая доставит к спутнику Земли станцию «Луна-25»

На космодроме Восточный госкомиссия одобрила заправку ракеты«Союз-2.1б», которая доставит на орбиту спутника Земли автоматическую станцию «Луна-25». Старт назначен на 2.10.57 мск 11 августа — именно так, с точностью до секунды сообщает время запуска Роскосмос.



По расчетам, перелет автоматической станции до Луны составит до пяти с половиной земных суток, уточняет ТАСС.



Цель проекта — отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

