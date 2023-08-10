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    Женщина сходила в тайваньский аквапарк и умерла от амёбы, «поедающей мозг»

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    Жительница Тайваня скончалась в результате заражения амёбой вида Неглерия Фоулера, проникающей в мозг, — её называют также «поедающей мозг». Это первый за 12 лет смертельный исход после заражения амёбой на острове, сообщил 9 августа центр по контролю за заболеваниями Тайваня.

    Женщина 30 с лишним лет жила на севере Тайваня, за границу в последнее время не ездила. Незадолго до заражения она побывала в аквапарке. 26 июля у неё появилась головная боль, стало трудно двигать шеей и плечами. Затем поднялась температура, появилась боль в шее и судороги, и она обратилась к врачу. Болезнь начала быстро прогрессировать, и 1 августа пациентка скончалась. Лабораторные исследования установили причину — амёба Неглерия Фоулера.

    Это очень редкое заболевание со смертностью на уровне 99%. Оно, по словам специалистов, возникает при попадании заражённой воды в нос, причем только тогда, когда вода находится в носу достаточно долго, чтобы амёба проникла в обонятельный нерв. Первый случай заражения человека амёбой Неглерия Фоулера был зарегистрирован в Австралии в 1965 году. На Тайване такое было в 2011 году, а в конце 2022 года — в Южной Корее.

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