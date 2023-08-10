Женщина сходила в тайваньский аквапарк и умерла от амёбы, «поедающей мозг»

Жительница Тайваня скончалась в результате заражения амёбой вида Неглерия Фоулера, проникающей в мозг, — её называют также «поедающей мозг». Это первый за 12 лет смертельный исход после заражения амёбой на острове, сообщил 9 августа центр по контролю за заболеваниями Тайваня.



Женщина 30 с лишним лет жила на севере Тайваня, за границу в последнее время не ездила. Незадолго до заражения она побывала в аквапарке. 26 июля у неё появилась головная боль, стало трудно двигать шеей и плечами. Затем поднялась температура, появилась боль в шее и судороги, и она обратилась к врачу. Болезнь начала быстро прогрессировать, и 1 августа пациентка скончалась. Лабораторные исследования установили причину — амёба Неглерия Фоулера.

