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    New York Post: Джо Байден знает, чьи наркотики нашли в Белом доме

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    2 комментария

    Пакет с белым порошком, в котором опознали наркотик, найденный в Белом доме в июле 2023 года, принадлежал человеку из «окружения семьи Джо Байдена», пишет 9 августа New York Post.

    По данным издания, сам 46-й президент США, предположительно, знает, кому принадлежало запрещённое - несмотря на публичные заявления Секретной службы США о невозможности установить личность владельца свертка.

    Напомним. 2 июля в Белом доме нашли подозрительный белый порошок, оказавшийся наркотиком. После этого была объявлена эвакуация.

    Как сообщало РИА Новости, Джо Байдена в Белом доме в тот момент не было. Но незадолго до этого в резиденции находился сын президента Хантер Байден, уже попадавший в скандалы, связанные с наркотиками

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    Белый домДжо БайденХантер БайденНаркотики
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    Комментарии 2

    Гость09 Авг 2023 в 23:43
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