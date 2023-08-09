New York Post: Джо Байден знает, чьи наркотики нашли в Белом доме

Пакет с белым порошком, в котором опознали наркотик, найденный в Белом доме в июле 2023 года, принадлежал человеку из «окружения семьи Джо Байдена», пишет 9 августа New York Post.



По данным издания, сам 46-й президент США, предположительно, знает, кому принадлежало запрещённое - несмотря на публичные заявления Секретной службы США о невозможности установить личность владельца свертка.



Напомним. 2 июля в Белом доме нашли подозрительный белый порошок, оказавшийся наркотиком. После этого была объявлена эвакуация.



Как сообщало РИА Новости, Джо Байдена в Белом доме в тот момент не было. Но незадолго до этого в резиденции находился сын президента Хантер Байден, уже попадавший в скандалы, связанные с наркотиками

