Арестован обвиняемый в автоподжоге на Васильевском. Пенсионерка потеряла в нём BMW и 17 миллионов

В следственный изолятор отправился предполагаемый автор пожара на улице Беринга в Петербурге. Владелица одной из пострадавших машин заявила, что случившееся пробило основательную дыру в её бюджете.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 9 августа суд постановил на два месяца заключить под стражу Дмитрия Насырова. Полицейское следствие уверено, что это он в марте поджёг BMW 76-летней петербурженки так, что загорелись ещё три машины. Действовал, как полагают, в составе группы по предварительному сговору.

