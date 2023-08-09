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    Арестован обвиняемый в автоподжоге на Васильевском. Пенсионерка потеряла в нём BMW и 17 миллионов

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    В следственный изолятор отправился предполагаемый автор пожара на улице Беринга в Петербурге. Владелица одной из пострадавших машин заявила, что случившееся пробило основательную дыру в её бюджете.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 9 августа суд постановил на два месяца заключить под стражу Дмитрия Насырова. Полицейское следствие уверено, что это он в марте поджёг BMW 76-летней петербурженки так, что загорелись ещё три машины. Действовал, как полагают, в составе группы по предварительному сговору.

    Закрыть мужчину в СИЗО просили, ссылаясь в том числе на продолжающийся поиск подельников. Свою роль сыграла и не внушающая доверие биография фигуранта.

    Владелица сгоревшего BMW M5 Competition оценила автомобиль 2021 года выпуска в 17 миллионов рублей. Ущерб назвала значительным, поскольку она пенсионер.

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