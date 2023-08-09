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    Герой TikTok устроил дрифт у психбольницы. Видео дорожного хулиганства на люксовой иномарке в Петербурге

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    Очередное видео дорожного хулиганства в центре Петербурга появилось в Сети. Ролик публикует телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    На съемке видно, как водитель люксового Mersedes E53 демонстрирует возможности своего автомобиля и навыки дрифта на перекрёстке Матисова переулка и набережной реки Пряжки, у Банного моста. При этом его едва не выносит на тротуар, где в это время можно заметить пешехода.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Судя по многочисленным фото в Сети, на этом автомобиле передвигается юный блогер. Тематика его роликов на платформах TikTok (более 500 тысяч подписчиков) и Youtube — дорогие автомобили, гонки (уличные) и рестораны.

    Вот что он пишет о себе: «Мне 20 лет, и я родился в г. Санкт-Петербург. Раньше снимал социальные ролики <…> теперь мои интересы немного поменялись, поэтому я снимаю крутые тачки».

    Манера езды и степень ответственности водителя наводит на мысль, что место для съёмки выбрано неслучайно — совсем рядом находится Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца, более известная в петербургском городском фольклоре как «дурдом на Пряжке».

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    ДрифтМатисов переулокПряжкаМихаил АбдуллаевБлогер
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ17
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