Герой TikTok устроил дрифт у психбольницы. Видео дорожного хулиганства на люксовой иномарке в Петербурге

Очередное видео дорожного хулиганства в центре Петербурга появилось в Сети. Ролик публикует телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
На съемке видно, как водитель люксового Mersedes E53 демонстрирует возможности своего автомобиля и навыки дрифта на перекрёстке Матисова переулка и набережной реки Пряжки, у Банного моста. При этом его едва не выносит на тротуар, где в это время можно заметить пешехода.
Судя по многочисленным фото в Сети, на этом автомобиле передвигается юный блогер. Тематика его роликов на платформах TikTok (более 500 тысяч подписчиков) и Youtube — дорогие автомобили, гонки (уличные) и рестораны.
Вот что он пишет о себе: «Мне 20 лет, и я родился в г. Санкт-Петербург. Раньше снимал социальные ролики <…> теперь мои интересы немного поменялись, поэтому я снимаю крутые тачки».
Манера езды и степень ответственности водителя наводит на мысль, что место для съёмки выбрано неслучайно — совсем рядом находится Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца, более известная в петербургском городском фольклоре как «дурдом на Пряжке».