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    Немцы в городе. Улицы Петербурга превратились в Берлин времен Второй мировой

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    Ретроавтомобили, девушек в шляпках и мужчин в форме вермахта заметили 9 августа жители Адмиралтейского района.

    Как сообщала «Фонтанка», в городе до 15 августа проходят съемки фильма «Берлинская жара», которые перенесут улицы Северной столицы во времена Второй мировой войны.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Восьмисерийная шпионская драма расскажет о борьбе советской, английской и немецкой разведок за информацию о немецких разработках по созданию атомной бомбы.

    О том, как съемки фильма изменят схему движения автотранспорта в Адмиралтейском районе, читайте здесь.

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