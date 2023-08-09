Немцы в городе. Улицы Петербурга превратились в Берлин времен Второй мировой

Ретроавтомобили, девушек в шляпках и мужчин в форме вермахта заметили 9 августа жители Адмиралтейского района.
Как сообщала «Фонтанка», в городе до 15 августа проходят съемки фильма «Берлинская жара», которые перенесут улицы Северной столицы во времена Второй мировой войны.
Восьмисерийная шпионская драма расскажет о борьбе советской, английской и немецкой разведок за информацию о немецких разработках по созданию атомной бомбы.
О том, как съемки фильма изменят схему движения автотранспорта в Адмиралтейском районе, читайте здесь.