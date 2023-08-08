    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    758мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.08eur105.44

    Киносъемки на неделю перекроют улицы и запретят парковку в центре Петербурга

    1980
    5 комментариев

    Съемки нескольких художественных фильмов внесут изменения в схему движения транспорта в центре и в Адмиралтейском районе Петербурга с 9 по 15 августа. Об этом сообщает комитет по транспорту.

    Для съемок фильма «Берлинская жара» перекроют следующие улицы:

    • с 7:00 до 20:00 9 августа — Черноморский переулок от дома 3 до Адмиралтейской набережной, Азовский и Керченский переулки;
    • с 16:00 до 23:59 10 августа — Галерную улицу от дома 34 до набережной Ново-Адмиралтейского канала;
    • с 00:00 до 6:30 11 августа — Исаакиевскую площадь от Почтамтской улицы до Большой Морской улицы.

    С 7:00 до 20:00 9 августа сузят проезжую часть Адмиралтейской набережной от Черноморского переулка до Азовского переулка.

    Также будет введен запрет остановки:

    • с 20:30 8 августа до 20:00 9 августа — в Черноморском переулке от дома 3 до Адмиралтейской набережной, Азовском и Керченском переулках;
    • с 00:00 до 23:59 10 августа — на Галерной улице от набережной Ново-Адмиралтейского канала до площади Труда и на набережной Ново-Адмиралтейского канала от Английской набережной до набережной Адмиралтейского канала;
    • с 7:00 до 23:59 10 августа — на Большой Морской улице от дома 43 до дома 49 и от дома 46 до дома 52, четной стороне Малой Морской улицы от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта и Почтамтской улицы от дома 2 до дома 6.

    Съемки фильма «Бар Москва-Чики» с 7:00 до 23:59 11 августа, с 7:00 12 августа до 5:00 13 августа, с 12:00 13 августа до 6:00 14 августа, с 12:00 14 августа до 8:00 15 августа перекроют движение транспорта по улице Ломоносова от четной стороны набережной канала Грибоедова до Думской улицы.

    Также будет запрещено парковаться:

    • с 2:00 до 23:59 11 августа — на четной стороне набережной канала Грибоедова от Банковского моста до улицы Ломоносова и Думской улице от дома 1–3 до улицы Ломоносова;
    • с 7:00 12 августа до 5:00 13 августа, с 7:00 13 августа до 6:00 14 августа, с 9:00 14 августа до 8:00 15 августа — на четной стороне набережной канала Грибоедова от Банковского моста до улицы Ломоносова.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПерекрытия движенияКиносъемки
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close