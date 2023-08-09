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    За заказ на миллионы — только сладости. Калининградец присылал шоколадки вместо смартфонов

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    В Калининграде полиция ищет потерпевших от мошенника, который выдавал себя за оптового продавца смартфонов и присылал покупателям шоколадки. Об этом в среду, 9 августа, сообщает региональное МВД.

    Один из потерпевших оплатил покупку смартфонов на 10 миллионов рублей, но получил только сладости. Другая пострадавшая отдала злоумышленнику 350 тысяч. Часть денег мошенник вернул, остальными распорядился по своему усмотрению. По данным МВД, от его действий пострадало как минимум 6 человек.

    Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего подозреваемого на съемной квартире в Москве. Сейчас его заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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