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    Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами

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    Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун подписали соглашение о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городами, сообщает ТАСС 8 августа.

    Соглашение было подписано в Мариуполе в ходе рабочей поездки членов правительства Чеченской Республики на территорию Донбасса. Как рассказали в пресс-службе мэрии Грозного, документ предусматривает «всестороннее развитие межмуниципального сотрудничества в интересах обоих городов».

    В рамках сотрудничества планируют установить и развивать контакты между городами в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения и социальной защиты.

    «Также предусмотрен обмен делегациями с целью изучения лучших муниципальных практик», — отметили в мэрии.

    Напомним, в июне прошлого года городами-побратимами стали Мариуполь и Петербург.

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    МариупольГрозныйГорода-побратимы
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