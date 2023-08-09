Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун подписали соглашение о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городами, сообщает ТАСС 8 августа.



Соглашение было подписано в Мариуполе в ходе рабочей поездки членов правительства Чеченской Республики на территорию Донбасса. Как рассказали в пресс-службе мэрии Грозного, документ предусматривает «всестороннее развитие межмуниципального сотрудничества в интересах обоих городов».

В рамках сотрудничества планируют установить и развивать контакты между городами в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения и социальной защиты.