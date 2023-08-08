Петербургский детектив. Как ловили тех, кто воровал розы на Матисовом острове

Двое злоумышленников — мужчина и женщина в возрасте примерно 50 лет — ночами воровали розы с Матисова острова и оперативно сгружали краденое в машину. Однако волонтеры проекта солистки Мариинского театра Анны-Марии Матис «Остров роз» не смирились с ситуацией: они устроили патрули, создали чат и содействовали полиции. Эту историю «Фонтанке» 8 августа рассказала сама Анна-Мария.

Кражи начались с 11 июля и продолжались до 14-го числа, вспоминает Анна-Мария. Все розы на острове именные и принадлежат семьям, их высадившим, но была и аллея, посвященная знаменитым деятелям культуры, которые жили рядом с островом. С помощью смартфона можно было навести на QR-код на табличку и прочитать информацию о деятельности человека.

«И именно эта аллея была почти полностью выкопана злоумышленниками. Остались лишь одинокие таблички и пустые ямки», — рассказала Анна-Мария. По ее словам, за два года существования проекта было высажено более 600 кустов и роз, в проекте приняли участие порядка тысячи человек, которые приезжали целыми семьями даже из самых отдаленных регионов России.



К несчастью для волонтеров, после первой ночи кражи не прекратились, затрудняло поимку воров и то, что из 4 городских камер на мосту, по словам горожан, работала лишь одна. Зато камеры организаций острова сумели запечатлеть предполагаемых преступников.



проект «Остров роз»

«О краже стало известно моментально, ведь к розам постоянно приходят люди. После первой ночи было выкопано 16 кустов, думали — это разово, но какое же было удивление, когда на следующую ночь они украли еще 34», — рассказала автор проекта, уточнив, что неизвестные выкапывали розы рядами.



Фото 1: проект «Остров роз» Фото 2: проект «Остров роз» Поделиться Поделиться





После второй ночи волонтеры «Острова роз» создали собственную дружину и пошли ловить преступников самостоятельно.

«Кто-то втирался в доверие к неблагополучному контингенту, пытаясь выведать информацию, кто-то накручивал круги на велосипеде, пожилые женщины запаслись биноклями и мониторили из окон», — вспоминает Анна-Мария.



«Если люди остались безнаказанными дважды, по статистике, они придут и в третий раз. Затаимся и будем ждать», — рассказал участковый полицейский, который посоветовал общественникам не афишировать пропажу, чтобы не спугнуть воров.



Однако воры затаились на некоторое время и вышли на «дело» в вечер, когда все участники проекта собрались на концерте солистов Мариинского театра — сборы пойдут на установку на «Острове роз» последнего ангела Романа Шустрова, который тоже жил неподалеку.

В этот момент один из активистов, Дмитрий Пылкин, решил проверить территорию острова и обнаружил машину, на которой увозили выкопанные розы.



Участковый нашел автомобиль в одном из дворов на Васильевском острове — там, ни о чем не подозревая, женщина готовила цветы к продаже.

Фото: проект «Остров роз» Фото: проект «Остров роз» Фото: проект «Остров роз» Поделиться Поделиться





«66 кустов — именно столько экопамятников похитили злоумышленники. В последний вечер они перекинулись на личные именные розы, выкопав, например, куст, посаженный в память о недавно погибшем сыне. Для матери, конечно, это была трагедия», — рассказала Анна-Мария.



По ее словам, принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба. Ущерб насчитывает порядка 100 тысяч рублей. Волонтерам удалось вернуть 21 розу, которые обнаружили при задержании злоумышленников. Через неделю при обыске было обнаружено еще 9 кустов — приживутся единицы, уверена автор проекта «Остров роз».



Фото: проект «Остров роз» Фото: проект «Остров роз» Поделиться Поделиться



