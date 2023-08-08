Почетного доктора Петербургского христианского университета обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Уголовное дело о публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ возбуждено в отношении пастора Юрия Сипко. Об этом 8 августа сообщает ГСУ СК по Москве.
Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
Следствие считает, что в марте 2022 года Сипко опубликовал ролик на YouTube, в нем он выдал ложную информацию, это подтвердила психолого-лингвистическая экспертиза.
«Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России», — говорится в сообщении ведомства.
У Сипко и его соратников утром во вторник прошли обыски. Силовики работали в Москве и Калуге.
В интернете Юрий Сипко выступает с критикой власти и осуждением военных действий. 71-летний пресвитер с 2002 по 2010 года был председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов. В 2010 году ему было присвоено диплома почетного доктора Петербургского христианского университета.