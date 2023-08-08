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    Почетного доктора Петербургского христианского университета обвинили в распространении фейков о ВС РФ

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    3 комментария

    Уголовное дело о публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ возбуждено в отношении пастора Юрия Сипко. Об этом 8 августа сообщает ГСУ СК по Москве.

    Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

    Следствие считает, что в марте 2022 года Сипко опубликовал ролик на YouTube, в нем он выдал ложную информацию, это подтвердила психолого-лингвистическая экспертиза.

    «Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России», — говорится в сообщении ведомства.

    У Сипко и его соратников утром во вторник прошли обыски. Силовики работали в Москве и Калуге.

    В интернете Юрий Сипко выступает с критикой власти и осуждением военных действий. 71-летний пресвитер с 2002 по 2010 года был председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов. В 2010 году ему было присвоено диплома почетного доктора Петербургского христианского университета.

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    Фейки о ВС РФ
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    Комментарии 3

    Гость08 Авг 2023 в 14:01
    Делом бы занялись...
    +3−1
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