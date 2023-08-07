В Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет, есть пострадавшие

Около села Козинка в Грайворонском районе Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет. Пострадали водитель комбайна и пассажир. Об этом в понедельник, 7 августа, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.



У одного из мужчин — ранения обоих глаз, руки и части тела, а также повреждена передняя брюшная стенка. Его госпитализировали в офтальмологический центр Белгорода.



Второй мужчина получил множественные ранения кисти, плеч, бедра, части лица. Пострадавший отказался от госпитализации, медики провели первичную хирургическую обработку его ран.

