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    В Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет, есть пострадавшие

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    Около села Козинка в Грайворонском районе Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет. Пострадали водитель комбайна и пассажир. Об этом в понедельник, 7 августа, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

    У одного из мужчин — ранения обоих глаз, руки и части тела, а также повреждена передняя брюшная стенка. Его госпитализировали в офтальмологический центр Белгорода.

    Второй мужчина получил множественные ранения кисти, плеч, бедра, части лица. Пострадавший отказался от госпитализации, медики провели первичную хирургическую обработку его ран.

    На какой именно взрывоопасный предмет наехал комбайн, не уточняется.

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    Белгородская областьВзрывоопасный предмет
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