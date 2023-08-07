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    Три «Газели» на КАД выдавили остальных водителей на полосу безопасности. Скопилась пробка

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    читатель «Фонтанки»

    Авария с участием нескольких грузовых машин превратила КАД на юге Петербурга в «бутылочное горлышко». на месте работают экстренные службы, а водители вынуждены тесниться в один ряд и ждать в пробке длиной в несколько километров.

    Около 12:25 на 62-м километре внешнего кольца КАД, неподалеку от развязки с Софийской улицей, столкнулись три попутные «Газели», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате пострадал один человек.

    Из-за аварии оказались заняты все полосы с первой по четвертую, и движение осуществляется только по полосе безопасности. На внешнем кольце КАД образовался 4-километровый затор. По данным «Яндекс.Пробок», затруднение в движении наблюдается и на внутреннем кольце.

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