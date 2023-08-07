Историк моды бесплатно расскажет, как космические полеты вдохновляют дизайнеров

В 1950-е в моде были кринолины, корсеты, маленькие шляпки, лодочки, шпильки. Но колонизировать в таких костюмах другие планеты (после полета в космос Гагарина это казалось делом не очень далекого будущего) было решительно невозможно. Мода 1960-х резко изменилась. Судя по фильмам 1960-х-1970-х, в XXI веке мы должны ходить не в хлопке-льне и прочих натуральных материалах, а в металлизированной одежде и пластиковых шлемах. Сейчас мы не любим нейлон и полиэстер, но тогда это были суперсовременные ткани. Большие объемы, широченные плечи в костюмах — тоже дань «космической моде». А популярные по сей день боты на сплошной толстенной подошве — пламенный привет первым «космическим» коллекциям: если и бродить по Марсу, то не на шпильках же.

