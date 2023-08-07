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    Историк моды бесплатно расскажет, как космические полеты вдохновляют дизайнеров

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    Слова «Идеальная девушка живет на другой планете» приписывают дизайнеру Пако Рабанну. Он создал костюм для Барбареллы, героини фильма 1968 года в исполнении Джейн Фонда — образ был признан самым сексуальным в кино шестидесятых. 9 августа в Планетарии 1 расскажут, как космос повлиял и продолжает влиять на моду. Бесплатно. 16+

    Dolce &amp; Gabbana
    Dolce & GabbanaФото: vogue.it
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    В 1950-е в моде были кринолины, корсеты, маленькие шляпки, лодочки, шпильки. Но колонизировать в таких костюмах другие планеты (после полета в космос Гагарина это казалось делом не очень далекого будущего) было решительно невозможно. Мода 1960-х резко изменилась. Судя по фильмам 1960-х-1970-х, в XXI веке мы должны ходить не в хлопке-льне и прочих натуральных материалах, а в металлизированной одежде и пластиковых шлемах. Сейчас мы не любим нейлон и полиэстер, но тогда это были суперсовременные ткани. Большие объемы, широченные плечи в костюмах — тоже дань «космической моде». А популярные по сей день боты на сплошной толстенной подошве — пламенный привет первым «космическим» коллекциям: если и бродить по Марсу, то не на шпильках же.

    Историк искусства, моды и дизайна, методист Эрмитажа Екатерина Бычкова расскажет о плеяде «космических модельеров» и о том, как современные художники по костюмам продолжают размышлять на тему космоса. Слушаем 9 августа в Планетарии 1 лекцию «Мода, ты просто космос!». Регистрация на сайте Планетария 1, начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Dolce &amp; Gabbana
    Dolce & GabbanaФото: vogue.it

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