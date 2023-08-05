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    Движение по Крымскому мосту перекрыто из-за угрозы атаки. Власти Крыма: «Просим не нагнетать»

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    Движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает в ночь на 5 августа телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто........просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

    О причинах перекрытия движения не сообщается.

    Примерно в то же время в сети стала появляться информация о якобы прозвучавших в том районе взрывах. Её прокомментировал советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Просим не нагнетать. Работают все службы. ...…Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу», — написал он в своём телеграм-канале в 00.22 мск.

    А в 00.31 мск Крючков разместил новое сообщение, в котором заявляет, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад к Крымскому мосту отношения не имели.

    «Объявлена угроза атаки. После ее снятия — движение возобновится», — уточнил Крючков.

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