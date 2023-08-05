Движение по Крымскому мосту перекрыто из-за угрозы атаки. Власти Крыма: «Просим не нагнетать»

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает в ночь на 5 августа телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.



«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто........просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.



О причинах перекрытия движения не сообщается.



Примерно в то же время в сети стала появляться информация о якобы прозвучавших в том районе взрывах. Её прокомментировал советник главы Крыма Олег Крючков.

