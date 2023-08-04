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    Грузовик криво нырнул в кювет в Ушаках, так что колёса крутятся в воздухе

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    Грузовой автомобиль съехал с дороги на 634-м километре трассы М-10 «Россия» в Ушаках под Петербургом, в направлении Москвы, днём 4 августа.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 12:10. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на барьерное ограждение и съехал в кювет. Никто не пострадал.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что на шоссе образовалась пробка. «Яндекс.Карта» оценивает её в 5 километров. В этом месте стоят знаки ограничения движения из-за дорожных работ.

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