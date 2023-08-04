Грузовик криво нырнул в кювет в Ушаках, так что колёса крутятся в воздухе

Грузовой автомобиль съехал с дороги на 634-м километре трассы М-10 «Россия» в Ушаках под Петербургом, в направлении Москвы, днём 4 августа.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 12:10. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на барьерное ограждение и съехал в кювет. Никто не пострадал.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что на шоссе образовалась пробка. «Яндекс.Карта» оценивает её в 5 километров. В этом месте стоят знаки ограничения движения из-за дорожных работ.