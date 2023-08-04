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    Водитель кроссовера «играл в шашки» на КАД и прилетел в таксиста на полосе безопасности

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    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Торопливый водитель устроил ДТП с пострадавшим на кольцевой автодороге Петербурга днем 4 августа. Его «шашечки» в правых рядах попали на камеру видеорегистратора.

    Около 14:55 дежурному поступила информация о ДТП на 40-м километре внутреннего кольца КАД: легковой автомобиль наехал на другую легковую, которая стояла на аварийке в полосе безопасности, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате пострадал один человек.

    По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ставшего очевидцем аварии, водитель SsangYong Actyon перестраивался из ряда в ряд в правых полосах, опережая остальные машины, и в какой-то момент решил проскочить по полосе безопасности — а там «менял колесо ни о чем не подозревавший таксист». В результате пострадал водитель стоявшей легковой, предположительно, он получил травмы ног.

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