Водитель кроссовера «играл в шашки» на КАД и прилетел в таксиста на полосе безопасности

Торопливый водитель устроил ДТП с пострадавшим на кольцевой автодороге Петербурга днем 4 августа. Его «шашечки» в правых рядах попали на камеру видеорегистратора.
Около 14:55 дежурному поступила информация о ДТП на 40-м километре внутреннего кольца КАД: легковой автомобиль наехал на другую легковую, которая стояла на аварийке в полосе безопасности, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате пострадал один человек.
По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ставшего очевидцем аварии, водитель SsangYong Actyon перестраивался из ряда в ряд в правых полосах, опережая остальные машины, и в какой-то момент решил проскочить по полосе безопасности — а там «менял колесо ни о чем не подозревавший таксист». В результате пострадал водитель стоявшей легковой, предположительно, он получил травмы ног.