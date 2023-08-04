Сдававший назад грузовик задавил велосипедиста на тротуаре Новочеркасского проспекта

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего утром 4 августа в Красногвардейском районе города. Под колесами автомобиля погиб велосипедист.
ДТП случилось в 9:38 у дома 43 по Новочеркасскому проспекту, неподалеку от Заневской площади. Водитель грузового автомобиля Mercedes, сдавая задним ходом, не заметил ехавшего по тротуару велосипедиста и наехал на него. На фото видно, что мужчина угодил прямо под задние колеса.
От полученных травм велосипедист скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка.