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    Сдававший назад грузовик задавил велосипедиста на тротуаре Новочеркасского проспекта

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    28 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего утром 4 августа в Красногвардейском районе города. Под колесами автомобиля погиб велосипедист.

    ДТП случилось в 9:38 у дома 43 по Новочеркасскому проспекту, неподалеку от Заневской площади. Водитель грузового автомобиля Mercedes, сдавая задним ходом, не заметил ехавшего по тротуару велосипедиста и наехал на него. На фото видно, что мужчина угодил прямо под задние колеса.

    От полученных травм велосипедист скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 28

    Гость04 Авг 2023 в 14:07
    жаль
    +2−0
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