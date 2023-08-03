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    Любительницу пьяных покатушек на BMW по Петербургу отправили в колонию почти на 5 лет

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    Приморский районный суд Петербурга вынес приговор автомобилистке, которую четырежды за три месяца ловили пьяной за рулем, а еще через месяц — с запасом наркотиков. Пагубная привычка потянула на реальный срок, а водительские права у нее отобрали еще почти на 9 лет.

    Подсудимая 17 сентября 2022 года, будучи уже подвергнутой административному наказанию за отказ от медосвидетельствования, села пьяной за руль BMW 1-Series и ехала на нем, пока в 03:43 у дома 7 по улице 1-я Конная Лахта ее не остановили сотрудники ГИБДД, сообщает 3 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. После этого она, приговоренная по части 1 статьи 264.1 УК РФ к 200 часам обязательных работ и 1,5 годам лишения водительских прав, трижды снова попалась пьяной за рулем всё того же «БМВ». Сотрудники ДПС ловили ее на улицах Приморского района 22 ноября, 14 и 22 декабря. Женщина в присутствии понятых проходила проверку на алкотестере, который не показывал состояние алкогольного опьянения, но затем отказывалась пройти медицинское освидетельствование.

    Помимо этого, подсудимая, получив еще 150 часов обязательных работ по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ, и прекрасно зная, что права управления автомобилем она лишена, снова села за руль 16 января 2023 года и вновь попалась инспектору ДПС. При осмотре у нее нашли наркотическое средство общей массой 5,95 г: часть лежала у нее в кармане, часть — в подлокотнике BMW.

    Суд признал подсудимую виновной по части 1 статьи 264.1 УК РФ (пьяное вождение будучи уже подвергнутым административному наказанию за это), части 1 статьи 264.3 УК РФ (вождение без прав будучи уже лишенным права управления ТС и подвергнутым административному наказанию), части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков) и в трех эпизодах по части 2 статьи 264.1 УК РФ (пьяная езда при наличии судимости за аналогичное правонарушение). Ее приговорили к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 8,5 лет.

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    ПетербургСудПьяный водитель
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