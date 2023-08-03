Любительницу пьяных покатушек на BMW по Петербургу отправили в колонию почти на 5 лет

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор автомобилистке, которую четырежды за три месяца ловили пьяной за рулем, а еще через месяц — с запасом наркотиков. Пагубная привычка потянула на реальный срок, а водительские права у нее отобрали еще почти на
Подсудимая 17 сентября 2022 года, будучи уже подвергнутой административному наказанию за отказ от медосвидетельствования, села пьяной за руль
Помимо этого, подсудимая, получив еще 150 часов обязательных работ по
Суд признал подсудимую виновной по