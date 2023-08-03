Любительницу пьяных покатушек на BMW по Петербургу отправили в колонию почти на 5 лет

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор автомобилистке, которую четырежды за три месяца ловили пьяной за рулем, а еще через месяц — с запасом наркотиков. Пагубная привычка потянула на реальный срок, а водительские права у нее отобрали еще почти на 9 лет .



Подсудимая 17 сентября 2022 года, будучи уже подвергнутой административному наказанию за отказ от медосвидетельствования, села пьяной за руль BMW 1-Series и ехала на нем, пока в 03:43 у дома 7 по улице 1-я Конная Лахта ее не остановили сотрудники ГИБДД, сообщает 3 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. После этого она, приговоренная по части 1 статьи 264.1 УК РФ к 200 часам обязательных работ и 1,5 годам лишения водительских прав, трижды снова попалась пьяной за рулем всё того же «БМВ». Сотрудники ДПС ловили ее на улицах Приморского района 22 ноября, 14 и 22 декабря. Женщина в присутствии понятых проходила проверку на алкотестере, который не показывал состояние алкогольного опьянения, но затем отказывалась пройти медицинское освидетельствование.