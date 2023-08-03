Русский музей поможет Таганрогу в реставрации экспонатов, поврежденных при падении ракеты

Русский музей направит в Таганрог своих специалистов для восстановления экспонатов, пострадавших в результате падения ракеты. Об этом 3 августа сообщила гендиректор Русского музея Алла Манилова в ходе совещания с представителями Ростовской области, передает ТАСС.



В южный регион поедут заведующие отделами станковой масляной живописи и технико-технологических исследований. Сначала они осмотрят поврежденные предметы искусства, а затем приступят к реставрации. На очереди планирование поездки реставраторов каменной скульптуры и графики. Также возможна перевозка некоторых экспонатов на реставрацию в Петербург.