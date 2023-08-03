Русский музей поможет Таганрогу в реставрации экспонатов, поврежденных при падении ракеты

Русский музей направит в Таганрог своих специалистов для восстановления экспонатов, пострадавших в результате падения ракеты. Об этом 3 августа сообщила гендиректор Русского музея Алла Манилова в ходе совещания с представителями Ростовской области, передает ТАСС.
В южный регион поедут заведующие отделами станковой масляной живописи и технико-технологических исследований. Сначала они осмотрят поврежденные предметы искусства, а затем приступят к реставрации. На очереди планирование поездки реставраторов каменной скульптуры и графики. Также возможна перевозка некоторых экспонатов на реставрацию в Петербург.
Директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач рассказал, что из-за падения ракеты повреждены 22 экспоната. Половину они смогут отреставрировать сами. Помощь понадобится в восстановлении 9 наиболее пострадавших. Так, например, мраморная скульптура мальчика раскололась на две части.
В поврежденном здании Таганрогского музея размещались предметы искусства ХХ века и современных авторов. Как связан музей Таганрога и Петербург — читайте на «Фонтанке».
В Таганроге 28 июля около четырех часов дня сработала система ПВО. В Минобороны заявили об обнаружении и перехвате украинской ракеты, нацеленной на жилую инфраструктуру. По информации военных, речь идет о ракете комплекса С-200 «в переоборудованном ударном варианте». Главное следственное управление СК РФ после взрыва ракеты возбудило уголовное дело о теракте.