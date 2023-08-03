Три аварии подряд собрали 6-километровый «хвост» на КАД перед вантовым

Юго-восточная часть КАД Петербурга встала в многокилометровой пробке. На протяжении пары километров перед вантовым мостом произошли сразу три аварии, в том числе с грузовиками.

Около 11 часов на 55-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись «Газель» и два грузовых автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Машины заняли первую и вторую полосы. Час спустя в 50 метрах от них столкнулись две «Газели», перегородив вторую полосу. А еще минут через пять на 56-м километре, тоже во второй полосе, столкнулись два легковых автомобиля.