У неё лапки. Рысь оценила пользу моста

Мостостроители не предполагали, что результаты их трудов пригодятся диким животным. Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника зафиксировала, как рысь переходит реку.
«Мосты в заповеднике нужны не только сотрудникам! По ним очень часто переходят лесные обитатели, чтобы не замочить лапки в реках и ручьях», — рассказывают в заповеднике
«Фонтанка» регулярно рассказывает об обитателях этого заповедника. Смотрите видео про енотовидных щенят, барсука, лосиху-красавицу, лисёнка-приёмыша, «бытовые дела» двух волков, рябую малышню.