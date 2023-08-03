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    У неё лапки. Рысь оценила пользу моста

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    Мостостроители не предполагали, что результаты их трудов пригодятся диким животным. Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника зафиксировала, как рысь переходит реку.

    «Мосты в заповеднике нужны не только сотрудникам! По ним очень часто переходят лесные обитатели, чтобы не замочить лапки в реках и ручьях», — рассказывают в заповеднике 3 августа.

    «Фонтанка» регулярно рассказывает об обитателях этого заповедника. Смотрите видео про енотовидных щенят, барсука, лосиху-красавицу, лисёнка-приёмыша, «бытовые дела» двух волков, рябую малышню.

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    РысьНижне-Свирский заповедникЖивотныеПрирода
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    Комментарии 9

    Гость03 Авг 2023 в 13:51
    Худая
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