Енот, да не тот. Посмотрите, как в Нижне-Свирском заповеднике круглосуточно веселятся пушистые мигранты

В Нижне-Свирском заповеднике круглосуточно веселятся енотовидные собаки. Подвижные игры этих псовых, которые на самом деле енотами только притворяются, попали в объектив видео-ловушки.

У животных подрастает молодежь, старшие активно обучают подростков. Ну а лучше всего, как известно любому родителю, это делать в игре. Процесс не прекращается ни днём, ни ночью, убедитесь сами.