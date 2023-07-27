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    Енот, да не тот. Посмотрите, как в Нижне-Свирском заповеднике круглосуточно веселятся пушистые мигранты

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    В Нижне-Свирском заповеднике круглосуточно веселятся енотовидные собаки. Подвижные игры этих псовых, которые на самом деле енотами только притворяются, попали в объектив видео-ловушки.

    У животных подрастает молодежь, старшие активно обучают подростков. Ну а лучше всего, как известно любому родителю, это делать в игре. Процесс не прекращается ни днём, ни ночью, убедитесь сами.

    Нижне-Свирский государственный заповедник

    Интересно, что енотовидная собака на самом деле и не енот, и не собака. Современные зоологи считают, что это животное генетически гораздо ближе к лисам, чем к собакам. А в чем-то енотки напоминают медведей — по крайней мере, зимой запросто могут провести в спячке несколько недель, просыпаясь только в оттепели.

    Природный ареал их обитания — от Урала до Вьетнама, Китая, и Приморья. В европейскую часть России енотовидные собаки попали в середине 20 века. Это был советский эксперимент по «обогащению охотничьих угодий». Но их мех модницам СССР не приглянулся. Для пушного промысла это был провал, но еноткам в Европе понравилось.

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    Енотовидная собакаНижне-Свирский заповедник
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