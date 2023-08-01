Ограбление по-французски. В Париже дама в зеленом и два кавалера забрали из Piaget ценное на 15 миллионов евро

Элегантное ограбление с претензией на рекорд совершено 1 августа в Париже. Местная полиция ищет даму в зеленом платье и двух мужчин в серых костюмах.



Как сообщает Le Figaro, около полудня трое вошли в магазин Piaget на Рю-де-ля-Пэ. У гостей были яркая внешность и акцент, наводившие на мысль о южноамериканских корнях, а еще — решительность и пистолет. Под угрозой оружия они заставили персонал открыть несколько витрин и забрали разложенный в них товар (в Piaget торгуют элитными швейцарскими часами и драгоценностями).

