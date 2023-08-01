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    Зеленая стена винограда на доме в центре Петербурга «заболела» после ремонта фасада

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    Знаменитая стена винограда на доме №18 по улице Лизы Чайкиной после капитального ремонта фасадов чувствует себя не очень хорошо. Горожане опасаются, что растение не пережило работ и погибает.

    «Сегодня заметил, что он (виноград. — Прим. ред.) начал умирать», — рассказал 1 августа редакции читатель, автор снимков.

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    Состоянием девичьего винограда, который разросся на всю стену дома и стал местной достопримечательностью, жители города обеспокоились еще в июне, когда начались работы по капитальном ремонту фасадов.

    Чтобы сохранить растение, подрядчик фонда капремонта, ООО «Спецстрой», установил леса не вплотную к стене, а на расстоянии 20 сантиметров, и на время работ перевесил на леса растение. Однако после ремонта виноград поредел.

    «Подрядчик сделал максимум для сохранения лозы при проведении ремонта. Были проведены консультации с волонтерами, разработана технология переноса. Специалисты работали между стеной и виноградом в стесненных условиях, в целом это уникальная ситуация. Конечно, ремонтные работы не могут совсем не сказаться на состоянии растения. Но было выполнено всё, чтобы найти компромисс для проведения необходимого ремонта», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Фонда капремонта.

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    ВиноградРемонт фасадаПриродаФонд капремонта
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