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    На Петроградской стороне стену чинили через заросли, чтобы спасти знаменитую лозу. Такого ещё не было

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    Вьющийся виноград, ставший локальной достопримечательностью Петроградского района и героем фильма, пережил работы на фасаде. Хорошей новостью и новым опытом поделился петербургский Фонд капитального ремонта 27 июля.

    Штукатурить и красить в тесном тоннеле и в зарослях пришлось рабочим на улице Лизы Чайкиной, 18.

    «Чтобы не повредить виноград во время проведения работ, его укрепили на временные конструкции, на расстоянии порядка 40 сантиметров от поля стены», — рассказывают в пресс-службе, отмечая, что это первый подобный опыт в истории фонда.

    Судьба растения на фоне предстоящих работ особенно обеспокоила местных жителей. Они опасались, что виноград, о котором заботились 17 лет, варварски спилят.

    «Во время работы за растением ухаживали и регулярно поливали», — заверили в фонде.

    Леса со стены собираются убрать в ближайшее время. Дальше работы будут идти на лицевом фасаде здания.

    Живую стену из девичьего винограда на Лизы Чайкиной смыло ливнем в 2020 году. Её спасли, вернули на место и добавили новые саженцы. Позже об этом сняли фильм.

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    Девичий виноградПетроградская сторона
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