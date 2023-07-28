На Петроградской стороне стену чинили через заросли, чтобы спасти знаменитую лозу. Такого ещё не было

Вьющийся виноград, ставший локальной достопримечательностью Петроградского района и героем фильма, пережил работы на фасаде. Хорошей новостью и новым опытом поделился петербургский Фонд капитального ремонта 27 июля.

Штукатурить и красить в тесном тоннеле и в зарослях пришлось рабочим на улице Лизы Чайкиной, 18. «Чтобы не повредить виноград во время проведения работ, его укрепили на временные конструкции, на расстоянии порядка 40 сантиметров от поля стены», — рассказывают в пресс-службе, отмечая, что это первый подобный опыт в истории фонда.

Судьба растения на фоне предстоящих работ особенно обеспокоила местных жителей. Они опасались, что виноград, о котором заботились 17 лет, варварски спилят. «Во время работы за растением ухаживали и регулярно поливали», — заверили в фонде.