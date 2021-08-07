Упавшую лозу, которую посадили к 300-летию Петербурга, пришлось восстанавливать местным жителям при помощи промышленных альпинистов. Спустя год она полностью восстановилась. Это следует из фильма, опубликованного на YouTube.
Одну из локальных достопримечательностей района — живую стену из вьющегося винограда у дома по улице Лизы Чайкиной, 18, — смыло ливнем https://www.fontanka.ru/2020/08/06/69408073/ в прошлом году.
Восстанавливать лозу взялись местные жители. В подъеме винограда на высоту 25 метров принимало участие более 20 человек.
Для возвращения зеленой стены на прежнее место была создана специальная конструкция, а также потребовалась помощь альпинистов.
Спустя год лоза полностью прижилась. Местные жители посадили новые саженцы, чтобы в будущем виноград закрыл всю стену. Аномально жарким летом 2021-го им также пришлось заниматься поливом достопримечательности.