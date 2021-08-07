FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Про спасение лозы на улице Лизы Чайкиной сняли фильм. Достопримечательность Петроградки полностью восстановилась и пережила жаркое лето

Фильм про спасение виноградной лозы на Петроградской стороне Петербурга опубликовали на YouTube

Упавшую лозу, которую посадили к 300-летию Петербурга, пришлось восстанавливать местным жителям при помощи промышленных альпинистов. Спустя год она полностью восстановилась. Это следует из фильма, опубликованного на YouTube.

Одну из локальных достопримечательностей района — живую стену из вьющегося винограда у дома по улице Лизы Чайкиной, 18, — смыло ливнем https://www.fontanka.ru/2020/08/06/69408073/ в прошлом году.

Восстанавливать лозу взялись местные жители. В подъеме винограда на высоту 25 метров принимало участие более 20 человек.

Для возвращения зеленой стены на прежнее место была создана специальная конструкция, а также потребовалась помощь альпинистов.

Спустя год лоза полностью прижилась. Местные жители посадили новые саженцы, чтобы в будущем виноград закрыл всю стену. Аномально жарким летом 2021-го им также пришлось заниматься поливом достопримечательности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Хауаю
Здорово. Светлых людей все-таки больше, чем неадекватов, это радует.
Другие глухие стены можно было бы так же украшать.
Главное, чтобы теперь не нарисовался какой-нибудь комитет, который заявит, что это всё незаконно, не согласовано, нужно удалить и т.д. и т.п.
Fenomen
Какие всё же молодцы!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний