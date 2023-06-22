Выживет? На Петроградке стена с диким виноградом попала под капремонт

На Петроградской стороне ремонтируют фасад здания, которое украшает стена девичьего винограда. Неравнодушных местных жителей это встревожило — они не хотят, чтобы растение пострадало.
О том, что по адресу: улица Лизы Чайкиной, 18А, виноград якобы собираются спилить, чтобы перекрасить стену, «Фонтанке» 22 июня рассказала очевидица. В пресс-службе Фонда капитального ремонта успокаивают: «зеленая стена» не пострадает.
В указанном месте действительно идет капитальный ремонт фасада, готовность работ составляет
Общая площадь обновляемых фасадов составляет более
Ранее петербуржцев обеспокоила судьба винограда на доме в Виленском переулке, которого тоже коснулся ремонт. Сообщалось, что там спилили только гнилую часть растения, а остальное до конца работ попытаются перенести на крышу.