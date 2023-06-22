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    Выживет? На Петроградке стена с диким виноградом попала под капремонт

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    На Петроградской стороне ремонтируют фасад здания, которое украшает стена девичьего винограда. Неравнодушных местных жителей это встревожило — они не хотят, чтобы растение пострадало.

    Фото: читательница «Фонтанки» Лида
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    О том, что по адресу: улица Лизы Чайкиной, 18А, виноград якобы собираются спилить, чтобы перекрасить стену, «Фонтанке» 22 июня рассказала очевидица. В пресс-службе Фонда капитального ремонта успокаивают: «зеленая стена» не пострадает.

    В указанном месте действительно идет капитальный ремонт фасада, готовность работ составляет 20 %, уточнили в Фонде. Подрядчик — ООО «Спецстрой» — установит леса на расстоянии 20 сантиметров от фасада и перевесит туда виноград на время ремонта, добавили в пресс-службе.

    Общая площадь обновляемых фасадов составляет более 5 тысяч квадратных километров, также сообщили в Фонде капремонта.

    Ранее петербуржцев обеспокоила судьба винограда на доме в Виленском переулке, которого тоже коснулся ремонт. Сообщалось, что там спилили только гнилую часть растения, а остальное до конца работ попытаются перенести на крышу.

    Фото: читательница «Фонтанки» Лида

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