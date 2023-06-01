Виноградник в Виленском переулке пытаются спасти от ремонта. Власти обещают постараться

Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Реставрационные работы вызвали переполох среди жильцов дома 2 в Виленском переулке. Петербуржцы привыкли, что десятки лет на брандмауэрной стене соседнего здания висит виноградник, а сейчас он оказался под угрозой вырубки. Своей тревогой они 1 июня поделились с редакцией.

«Дикий виноград стихийно растет на брандмауэрной стене, выходящей во двор двухэтажного корпуса выявленного объекта культурного наследия «Особняк Н.И. Обуховой» по адресу: Виленский пер., д. 4, лит. А, Б. В настоящее время в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов (Фонд капремонта) планируются работы по ремонту фасадов этого двухэтажного корпуса», — подтвердили в «Фонтанке» в КГИОП.



Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В пресс-службе Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга сообщили, что виноградник мешает приступить к капремонту. «В связи с высоким стоянием грунтовых вод и отсутствием гидроизоляции цокольной зоны на объекте в рамках ремонта фасадов предусмотрены работы гидроизоляции цоколя брандмауэрной стены. Сейчас проводится ревизия вертикального озеленения. Живые ростки, по возможности, будут сохранены», — заверили в Фонде.



Корреспондент «Фонтанки» лично убедился, что часть виноградника была срезана. Однако, как говорят рабочие, спилена была гнилая часть, все остальное бригада попытается перенести на крышу до конца реставрационных работ.



Чтобы сохранить оставшуюся часть виноградника, жильцы готовы пойти на разговор с властями и помочь финансово. «Мы будем пытаться оставшиеся две трети виноградника сохранить, потому что следующая в очереди на ремонт — другая часть здания. Будем пытаться найти с городом компромисс, чтобы, когда город будет разрабатывать проект, наши интересы были учтены. Мы финансово в этом поучаствуем: конструкции оплатим, потому что у города на это денег нет. Будем выходить с инициативой к городу, чтобы решить этот вопрос», — рассказал «Фонтанке» один из жильцов дома Михаил.

