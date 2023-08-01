Купить диван в ипотеку: как развивается рынок квартир с готовой меблировкой

Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сейчас на первичном рынке жилья Петербурга продается всего около 3–5 % квартир с готовой меблировкой. Недавно Минстрой выступил с инициативой, что стоимость мебели можно будет включить в ипотечный кредит. Это, по мнению экспертов, увеличит число желающих приобрести квартиру «под ключ», в которой сразу можно жить, а значит, вырастет и предложение.



Какую мебель хотят видеть в своих квартирах новоселы и сколько можно сэкономить времени и денег — обсудили участники круглого стола «Фонтанки».



В июне на Петербургском международном экономическом форуме замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил, что законопроект о возможности продавать меблированные квартиры в ипотеку находится в высокой стадии готовности и вскоре будет внесен в Госдуму. Ранее с просьбой включать расходы на обстановку в жилищный кредит обратился к Владимиру Путину министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По расчетам чиновников, скидка на мебель по сравнению с розничной ценой при таком раскладе составит до 40 %.



В Петербурге пока лишь 3–5 % квартир в новостройках продается с меблировкой, но доля постепенно растет, рассказала Ольга Кобякова, директор по развитию «Петербургской Недвижимости».

— Такое предложение в первую очередь актуально для покупателей жилья комфорт-класса, нежели в бизнес и элит-классе, — объясняет она. — Инициатива Минстроя, конечно, ускорит рост предложения квартир «под ключ»: покупая квартиру в ипотеку, клиенты, как правило, вкладывают все средства в первый взнос и ежемесячные платежи, а когда дом уже сдается, то выделить достаточно серьезную сумму денег на меблировку и обустройство квартиры становится тяжело.



С учетом того, что доля ипотечных сделок на рынке сейчас составляет 85 %, предложение Минстроя будет особенно актуальным, — добавила Ольга Кобякова. — Кроме того, готовая меблировка даст покупателям возможность быстрее переехать в новое жилье, а не жить в состоянии постоянного ремонта или перевозки габаритных вещей с одного места на другое.

Пока инициатива находится на стадии обсуждения, «Петербургская Недвижимость» предлагает клиентам дополнительную опцию по меблировке квартир — не только в проектах холдинга Setl Group, но и в жилых комплексах партнеров, которые реализует брокер.



Если с отделкой на рынке строящегося жилья Петербурга и ближайшей Ленобласти продается половина квартир, то на опцию «квартира + отделка + меблировка» приходится порядка 5–7 %, заметил Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест».

— Но последние несколько лет девелоперы активно развивают сотрудничество с российскими мебельщиками и запускают соответствующие сервисы, то есть возможность заказать полную или частичную меблировку квартиры при заключении договора на покупку недвижимости, — добавил он. — Это будет способствовать увеличению доли квартир с мебелью на рынке.



ГК «Ленстройтрест» два года назад запустила сервис с возможностью приобрести квартиру с обстановкой: покупателям доступны варианты как полной меблировки (кухня и комнаты), так и выбор в пользу чего-то одного, рассказал Ян Фельдман. Всего компания разработала и вывела на рынок 18 готовых решений — от студий до трехкомнатных.

— Анализируя предложение на рынке новостроек, мы видим, что из большого числа девелоперов только единицы предлагают квартиры с меблировкой, — заметил Даниил Якушев, руководитель проекта меблировки GloraX. — И, судя по их продажам, это успешное направление с хорошими перспективами для развития. Поэтому мы тоже планируем запустить такое предложение. А чтобы оно максимально соответствовало актуальным потребностям покупателей, детально подходим к его разработке. Думаю, что инициатива Минстроя позволит и рынку недвижимости, и мебельному развиваться в позитивном ключе, а потребителям — получить еще более комплексный продукт.



Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов говорит, что заранее установленная мебель встречается преимущественно на вторичном рынке.

— В новостройках есть понятие «квартира с меблировкой», которое подразумевает выбор той или иной меблировки покупателем и ее последующую установку, — поясняет он. — В идеале, сдаваться такая квартира должна в два этапа. На первом покупатель принимает собственно квартиру и отделку. На втором — меблировку.

Инициатива Минстроя в профессиональных кругах оценивается положительно, добавил Сергей Софронов: «В Европе, например, меблировка квартир законодательно регулируется и зачастую как раз включена».

Васо Датунишвили, учредитель компании «Комплект-Студио», уверен, что не стоит продавать «полуфабрикат» — покупатель должен получать полностью укомплектованный продукт.



— Чтобы оснастить помещение мебелью, техникой, текстилем, нужно выделить большое количество времени, которое и так занято работой, передвижениями по городу, семьей, детьми, — считает он. — Комплектация с помощью профессионалов позволяет значительно ускорить процесс.

От кухни до тапочек Среди самых популярных предметов, которые обязательно приобретаются в новую квартиру, — мебель и техника для кухни и для ванной комнаты.

— Все зависит от цели покупки, — поясняет Даниил Якушев. — Если это квартира под сдачу и туда заезжает молодая семья, у которой раньше не было жилья, то актуальна меблировка под ключ. Такая комплектация квартиры позволяет избежать забот и траты времени на обустройство дома. Если же в собственности у покупателей уже была квартира, и происходит переезд с расширением жилплощади, то будут популярны именно мебель для кухни с бытовой техникой, а также мебель для ванной.



Он пояснил, что кухня в каждой квартире индивидуальна из-за планировочных решений, разного расположения коммуникаций — вписать старую мебель в новую квартиру практически невозможно, также как и мебель для ванной комнаты. Плюс кухня с учетом покупки бытовой техники — самая затратная статья бюджета. А мягкую мебель, кровати, столы и стулья вполне можно перевезти из старой квартиры и обновлять постепенно, добавил Якушев.



Васо Датунишвили считает, что надо разделять случаи, когда застройщик устанавливает везде одинаковую мебель — это актуально, например, для апартаментов — и когда комплектация нужна конечному потребителю — жильцу квартиры, который сам формирует пространство, включая дизайн, свет и даже расположение инженерных узлов.

— У нас редко заказывают только кухню или гардеробную систему, люди обычно хотят полную комплектацию, — комментирует он. — Но мы бы, со своей стороны, рекомендовали застройщикам закладывать кухни, санузлы и гардеробные системы сразу в стройке, т.к. они зависят от инженерных систем.



По словам Яна Фельдмана, наиболее востребована у клиентов частичная меблировка — обустройство кухни с установкой бытовой техники. На второй позиции — опция по оснащению квартиры основным комплектом мебели для спальни.

— Комплект полной меблировки, нередко включая посуду и текстиль, обычно интересен покупателям, которые планируют сдавать жилье в аренду, — пояснил он. — Но пока еще варианты с полной меблировкой на рынке жилой недвижимости — редкое предложение. Преимущественно такая опция востребована в категории апартаментов.

Для оснащения апартаментов используют более прочную и износостойкую мебель с определенными системами защиты от внешних повреждений: вмятин от ударов, царапин на поверхностях и т.п. — Это не значит, что меблировка в квартирах имеет меньшую устойчивость, — просто это домашняя мебель и отношение к ней всегда более бережное, — добавил Ян Фельдман. — Кроме того, отличие также в цветовой гамме. Застройщик обычно предлагает несколько вариантов отделки и меблировки, где могут присутствовать не только спокойные и нейтральные тона, но и более яркие.



— Разница в износостойкости и ремонтопригодности, — подтвердил Сергей Софронов. — В апарт-отеле эксплуатация более интенсивная, поэтому устанавливается мебель, оптимизированная под гостиничное использование. Мебель бытовых серий может продержаться, например, если апартамент сдается только в долгосрочную аренду. Но наибольший доход собственникам приносит краткосрочная аренда, а это более интенсивная эксплуатация. Поэтому и требования иные.



— Наш сервис меблировки разработан для двух категорий клиентов: тех, кто сам планирует жить в квартире (им подойдет комплект «Новосел»), и тех, кто будет сдавать квартиру в аренду, — в таком случае удобнее выбрать комплект «Арендатор». При этом у клиента остается выбор — если ему не нужна опция «под ключ», он может заказать только кухню или меблировку комнаты. Но таких случаев гораздо меньше, обычно покупатели предпочитают полную комплектацию квартиры, — рассказывает Ольга Кобякова.



По ее словам, пакет «Арендатор» включает не только мебель и технику, но и все мелочи –— условно, «от мебели до чашки». Это позволяет сразу сдавать квартиру. Подходит такой комплект и для региональных покупателей, доля которых в объеме продаж компании составляет 45 %. Например, это удобное решение вопроса для людей из других городов, чьи дети переезжают в Петербург за высшим образованием. Благодаря сервису новоиспечённым студентам не нужно ломать голову и самостоятельно обустраивать квартиру.

— По сравнению с прошлым годом «Петербургская Недвижимость» увеличила продажи сервиса меблировки на 68 %, — добавила Ольга Кобякова. — Растущий спрос обусловлен, в первую очередь, возможностью зафиксировать точную цену и сроки комплектации квартиры. Если, например, заказывать кухню самостоятельно, то часто в процессе стоимость вырастает в несколько раз. Преимущества сервиса помогают нам, в целом, продавать больше квартир.



— Процесс подбора и установки кухни, как правило, наиболее длительный, — добавил Сергей Софронов. — Меблировка под ключ востребована, если квартира дальше будет сдаваться в аренду. Или это покупка родителей для детей-студентов, поступивших в вузы Петербурга.

Вопрос цены Конечно, квартира с мебелью обойдется дороже, чем без нее, — но потом-то мебель все равно придется покупать. Ситуация аналогична тому, что происходит с отделкой: квартиры без нее дешевле, но сколько будет стоить потом ремонт — сказать заранее сложно. Участники круглого стола считают, что при услуге комплектации от застройщика или от сервиса можно в том числе сэкономить.



— Стоимость квадратного метра квартиры с отделкой в наших проектах комфорт-класса будет дороже на 25 000 рублей, — отметил Ян Фельдман. — Комплекты меблировки можно заказать дополнительно через онлайн-сервис отделки, цена будет зависеть от выбранной комплектации. Но готовые решения по меблировке от застройщика всегда намного выгоднее и по деньгам, и по времени, чем самостоятельный поиск. К тому же стоимость «пакета» по желанию клиента может быть включена в ипотеку. Также предусмотрен вариант оформления опции по меблировке в рассрочку.



— По нашим расчетам, экономия в среднем составляет 35 %, потому что партнеры предоставляют оптовые цены, которые в рознице не увидишь, — рассказала Ольга Кобякова. — У нас стоимость комплектации составляет от 224 тысяч до 488 тысяч за студию. Но нужно отметить, что большинство клиентов интересует не только экономия, но и возможность сберечь время и нервы, которые неизбежно придется потратить при самостоятельном поиске мебели, поездкам по магазинам, контроле за доставкой и установкой и т.д.

По данным опроса, который провела «Петербургская Недвижимость» в соцсетях, оказалось, что у 25 % респондентов на обустройство квартиры ушло более года и даже больше, у других 20 % — до года, около 35 % опрошенных справились за три месяца, 20 % признались, что процесс растянулся до полугода. Сервис меблировки от «Петербургской Недвижимости» обещает осуществить ее от 5 до 21 дня, в зависимости от комплектации.



— Процесс, по опыту работы с нашими партнерами, занимает 25 рабочих дней от заключения договора до дня сдачи меблировки, что сравнительно быстро, — говорит Сергей Софронов. — Что касается экономии, то у нас есть партнерская программа с Первой мебельной фабрикой, по которой предлагается опция меблировки для квартир в ЖК Friends у Новоорловского заказника. В зависимости от выбранной серии мебели, ее конфигурации и набора техники сэкономить можно до 50 % — по сравнению с тем, если набирать все по отдельности в розницу.

По его словам, вариант меблировки для студии площадью порядка 25 кв.м. в новостройке комфорт-класса обойдется в сумму от 360 тысяч рублей, для однокомнатной квартиры меблировка будет стоить от 560 тысяч рублей — это кухня, прихожая, шкафы, мягкая мебель, техника, включая доставку и установку.



— Мы проанализировали рынок: что предлагают застройщики, сколько стоят аналогичные решения у фабрик, — говорит Даниил Якушев. — Исходя из этого, мы думаем, что сможем предложить на 20–30 % дешевле решение кухни под ключ, чем если бы покупатель обратился напрямую на фабрику. Поставщики заинтересованы в больших объемах сбыта своей продукции и готовы предоставлять хорошие скидки.

По его оценкам, стоимость полной комплектации кухни может составлять от 1,5 до 3 млн рублей в зависимости от размера квартиры, класса жилья и того, какая выбирается мебель.

— Бывает, что в целях экономии, чтобы не выйти за рамки бюджета, новосёлы приобретают мебель, которая полностью не удовлетворяет их потребности и вкусовые предпочтения, — отметил Якушев. — Возможность включить в ипотечный платеж затраты на покупку мебели решает эту проблему. И чем больше таких квартир мы будем продавать, тем меньше будут затраты на обстановку, что будет опять же стимулировать покупателя приобретать готовую меблировку от застройщика.



При этом нужно понимать, на чем можно сэкономить, говорит Васо Датунишвили:

— Корпусная мебель не будет сильно дороже, если купить больше шкафов или добавить корпус. Мы видим, что основное удорожание происходит за счет выбора техники: можно взять фирму подороже или, наоборот, более бюджетную, если квартира сдается в аренду. Также дополнительные расходы зависят от того, какой выбрать матрас для кровати, текстиль.

Мебель есть Участники круглого стола отмечают, что мебели на рынке вполне хватает, и выбрать есть из чего.

— У нас очень хороший выбор бюджетной и люксовой мебели, — отметил Васо Датунишвили, — причем как российской, так и иностранной.

— Уход иностранных брендов с рынка простимулировал развитие производства мебели в России, — считает Даниил Якушев. — Отечественные производители стремятся занять освободившиеся ниши, где лидировали ушедшие фабрики, поэтому обороты не снижают, а, наоборот, наращивают и расширяют ассортимент. Сейчас, чтобы стать успешным на этом рынке, не стоит сосредотачиваться на каком-то определенном направлении: например, заниматься только кухнями или мягкой мебелью. Нужно увеличивать ширину и глубину предлагаемого ассортимента, чтобы покупатель мог выбрать решение для всей квартиры, чтобы разные предметы гармонировали между собой во всей квартире.



Он также отметил, что мебельное производство очень зависит от рынка недвижимости, т.к. в большинстве случаев люди покупают обстановку для новых квартир — это происходит чаще, чем освежение интерьера.

— За последние полгода количество сделок на рынке недвижимости выросло — это позитивно отразится и на рынке мебели, — прогнозирует Якушев.

— Наши партнеры — это петербургские компании, которые известны стабильным качеством, современным дизайном мебели и аксессуаров, — добавила Ольга Кобякова. — Совместно с партнерами мы решаем одну из ключевых задач — готовим квартиру под ключ к жизни или сдаче в аренду. Меблировка может быть как финальной, так и оставлять возможность для дальнейшей реализации дизайнерских идей и задумок.

Сергей Софронов отметил, что производственная база для оптовых поставок и для розницы одна и та же, но оборудование современных фабрик позволяет им выпускать весьма индивидуализированную мебель.



— Если вывести за скобки офисную и коммерческую недвижимость, апарт-отели и гостиницы, то емкость рынка бытовой мебели, по большому счету, определяется общим объемом жилого фонда, — добавил он. — В среднем, мебель обновляется раз в 10–15 лет. То есть можно примерно прикинуть потенциал спроса. Новостройки можно засчитывать почти за 100 % потенциал. Например, за год в Петербурге ранее сдавалось порядка 3,3 млн. кв.м жилья, в этом году — 2,8 млн. кв.м. Полмиллиона «квадратов» в год — это довольно много с точки зрения продаж мебели.

Также производителям не стоит забывать о трендах: например, сейчас популярен скандинавский стиль.

— Дизайн мебели начинается с проектной разработки и основывается на предпочтениях клиента, — отмечает Ян Фельдман. — Задачи дизайнера — грамотно организовать пространство с учетом площади квартиры, подобрать сочетающиеся по фактуре, стилю и цвету материалы и учесть все пожелания застройщика. Например, наш стандарт отделки квартир предусматривает два стиля: «Скандинавия» (в светлых скандинавских тонах) и «Дерево» (в более темных тонах натурального дерева). И это учитывается в дизайн-проекте мебели.



— Дизайнеры говорят, что часто черпают вдохновение и в обязательном порядке следят за тем, что появляется на ежегодном Миланском мебельном салоне, — добавил Сергей Софронов. — По сути, это главное мировое событие мира мебели. Это как международные автосалоны, но в виде одного мероприятия.

Будущее в полной комплектации Покупателю квартиры важно еще на этапе выбора нового жилья «увидеть» свой будущий дом, считает Васо Датунишвили, поэтому застройщикам было бы полезно предлагать вместе с планировками и оперативное создание дизайн-проекта.

— Когда человек видит картинку с мебелью, то и сделка успешнее пройдет, — пояснил он. — Если будет 2–4 решения по разным планировкам, то каждый сможет найти что-то свое, а затем индивидуализировать стандартное решение под себя.

— Когда создается дизайн-проект для квартиры, нужно понимать, для кого он предназначен, т.е. обладать знаниями о покупателях, — отметил Даниил Якушев. — Плюс застройщикам не стоит предлагать только одно готовое решение, т.к. все клиенты ценят индивидуальный подход. Если человеку дать на выбор несколько стилей, позволить варьировать цвет мебели или используемых материалов, то у него будет внутреннее ощущение, что он создал индивидуальный интерьер. Также застройщикам стоит учесть, что предлагаемый стиль, дизайн квартиры должен соответствовать концепции жилого комплекса в целом и перекликаться с интерьерами МОП и фасадов.



Ольга Кобякова уверена, что возможность включать мебель в ипотеку необходима: это увеличит заинтересованность клиентов в приобретении новостроек от застройщиков в целом.

— Мы понимаем, что порой проще найти квартиру на вторичном рынке с определенным дизайном и уже установленной мебелью, — пояснила она. — Разумеется, игрокам рынка строящегося жилья, чтобы не упускать клиентов с таким запросом, необходимо постоянно отслеживать тренды, знать, как укомплектовать квартиру, понимать, как сделать сервис более доступным, понятным и востребованным.



— В целом интерес к готовым предложениям — «квартира + отделка» или «квартира + отделка + частичная меблировка» — довольно высок, и спрос будет только расти, — говорит Ян Фельдман. — Займут ли однажды квартиры с отделкой 100 % рынка? Точно не в ближайшее время. Во-первых, не в каждом сегменте жилой недвижимости это востребовано — например, покупателям элитного жилья не нужен типовой ремонт, — во-вторых, у потребителя должен оставаться выбор: приобретать квартиру с готовой отделкой или с предчистовой. То же справедливо и для меблировки.



При этом он видит позитивную тенденцию в том, что количество вариантов приобретения квартиры для покупателей растет, рынок развивается, появляется все больше новых идей и предложений для потребителей, которых не было еще 5–10 лет назад.

