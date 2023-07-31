На Васильевском острове реконструируют два моста через Смоленку

В Петербурге два моста через реку Смоленку на Васильевском острове ждет реконструкция. Об этом по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства сообщает 31 июля пресс-служба Смольного.
Реконструкция мостов через Смоленку пройдет в рамках строительства отрезка Морской набережной — от Мичманской улицы до Флагманской. Протяженность этого отрезка составляет 763 метра, и он пройдет через два моста.
Общественные обсуждения по проекту планировки этого участка Морской набережной, согласно данным с сайта комитета по градостроительству и архитектуре, прошли с 8 июня по 7 июля 2023 года. Морская набережная должна протянуться через