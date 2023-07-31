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    Путин поручил правительству за три месяца спланировать юбилей Победы

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    Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план подготовки к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (отметим 9 Мая 2025 года), сообщает 31 июля РИА Новости. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

    Как следует из документа, кабмин будет готовиться к юбилею совместно с оргкомитетом «Победа».

    Задача — запланировать торжественные мероприятия, «посвященные решающим сражениям и другим важнейшим событиям ВОВ, а также мероприятия с участием глав иностранных государств».

    В рамках подготовки предписано помогать муниципалам в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества, и в приведении в порядок воинских мемориалов.

    Правительству также поручено принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

    «…Оказывать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты», — сказано в тексте указа.

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